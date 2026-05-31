¡El Coria es de Primera Federación!

El Coria ya es equipo de Primera Federación. El conjunto celeste logró este domingo un ascenso histórico tras imponerse en el partido de vuelta ante el Real Oviedo Vetusta, una eliminatoria que había dejado muy encarrilada con el 3-0 de la ida y que cerró con un gol de José Antonio en el minuto 94 para desatar definitivamente la euforia.

Aarón Alonso sostuvo el plan

El equipo de Rai Rosa administró con oficio la renta lograda en el primer encuentro y, aunque el Vetusta dispuso de opciones para meterse en la eliminatoria, nunca llegó a transmitir una sensación real de descontrol. El primer aviso serio llegó en el minuto 22, cuando Aarón Alonso detuvo el penalti lanzado por Óscar de la Hera, una intervención clave para sostener el plan celeste. Más tarde, en el 36, el filial oviedista volvió a rozar el gol con un disparo al larguero.

A partir de ahí, el equipo coriano compitió con madurez, orden y concentración, consciente de que la ventaja de la ida le permitía manejar los tiempos del partido. La segunda parte mantuvo la tensión propia de una cita decisiva, pero el Coria supo proteger su renta sin caer en sobresaltos continuados.

Y cuando el empate sin goles parecía definitivo, apareció José Antonio en el minuto 94 para firmar el 0-1 y poner el broche perfecto a una tarde histórica. El gol celeste cerró una eliminatoria que acabó con un global de 4-0 para el Coria y convirtió la celebración en una fiesta completa.

Medio millar en el Tartiere

El Coria no estuvo solo en el Carlos Tartiere. Alrededor de medio millar de aficionados celestes acompañaron al equipo en Oviedo y se hicieron dueños del histórico recinto, dando color, voz y empuje a una tarde que ya forma parte de la historia del club.

El ascenso del Coria refuerza además el peso del fútbol extremeño en la categoría, ya que la próxima temporada habrá cuatro equipos de la región en Primera Federación: Cacereño, Mérida, Extremadura y Coria. El Extremadura también llega como recién ascendido, lo que subraya el gran momento competitivo del fútbol autonómico.

El pitido final desató la euforia entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados desplazados. El Coria culmina una temporada memorable y escribe una de las páginas más brillantes de su historia reciente con un ascenso de enorme valor para el club, para la ciudad y para todo el fútbol extremeño.

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