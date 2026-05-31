Monerris y Nico Conesa, primeras renovaciones en el Cacereño

El Club Polideportivo Cacereño ya ha comenzado a levantar la estructura de la plantilla de la temporada 26-27. La entidad verdiblanca anunció este domingo las primeras renovaciones: las de Alejandro Monerris y Nico Conesa.

Ambos jugadores llegaron al Príncipe Felipe en el pasado mercado de invierno, por lo que la próxima campaña será su primera temporada completa como integrantes de la primera plantilla del Cacereño. Monerris, extremo alicantino nacido el 16 de junio de 2001, aterrizó procedente del Zamora, mientras que Conesa, centrocampista murciano nacido el 15 de agosto de 2001, lo hizo desde el Pontevedra. Enseguida se hicieron con un hueco.

Valiosas aportaciones

Su continuidad supone una apuesta clara por dos futbolistas que llegaron en enero y acabaron teniendo peso en el tramo decisivo del curso, siendo importantes en la permanencia. Monerris se hizo con un papel relevante en la banda izquierda bajo las órdenes de Julio Cobos, entrenador del equipo, y cerró la temporada con dos goles en 13 titularidades. Conesa, mediocentro, también alcanzó un alto grado de importancia dentro de la estructura del técnico de Valdehornillos, con 16 titularidades y un gol.

Estas renovaciones son los primeros movimientos de la planificación deportiva encabezada por Francis Bordallo, director deportivo del Cacereño, y marcan el inicio de la construcción de la plantilla para la próxima campaña. El club mantiene así a dos futbolistas que conocen ya el vestuario, la exigencia de la categoría y el proyecto verde.

El Cacereño agradece a Monerris y Conesa el trabajo realizado durante este medio año y confía en que esta renovación sea el inicio de una etapa larga y provechosa para ambas partes.

En el club la actividad ya es frenética con el objetivo de posicionarse lo mejor posible en el mercado. La prioridad ahora es renovar a los jugadores que interesan y, al mismo tiempo, concretar quiénes no van a seguir, como es el caso de Javi Barrio.