El abogado de Marcos Maynar dice que hubo una investigación «prospectiva» contra él

El abogado de Marcos Maynar, Ángel Luis Aparicio, sostuvo este lunes que el procedimiento contra el médico extremeño y profesor de la Universidad de Extremadura se inició por la aparición de su nombre en controles de paquetería realizados por la Guardia Civil y por su vinculación con el mundo del deporte. El letrado negó hablar de persecución, pero sí consideró que la investigación tuvo un carácter «prospectivo» al partir, según defendió, del nombre de Maynar y de su relación con el ciclista colombiano Miguel Ángel López.

Aparicio compareció para valorar la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Cáceres, que condena a Maynar a dos años de prisión por tráfico de medicamentos no autorizados, pero le absuelve del delito de dopaje deportivo. El abogado quiso dejar claro que la resolución «absuelve de un delito de dopaje» a su representado y afirmó de forma tajante: «No hay doping en esta causa».

Una investigación por el nombre de Maynar

El letrado explicó que, a su juicio, el caso nació tras detectarse el nombre de Marcos Maynar en un paquete y relacionarse con el de Miguel Ángel López, que entonces estaba vinculado al equipo Astana. «Si aparece el nombre de otra persona desconocida, lógicamente no hubiese aparecido», señaló Aparicio, que aun así insistió en que respeta el trabajo de la Guardia Civil y de los investigadores.

El abogado defendió que durante la instrucción y en el juicio oral «en ningún momento» quedó acreditado que Maynar enviara menotropina a Miguel Ángel López durante el Giro de Italia de 2022. Según la defensa, esa sustancia sí está prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje, pero la sentencia no consideró probado que llegara al corredor ni que fuera administrada.

Ángel Luis Aparicio y Marcos Maynar. / Vicente Roso / EFE

Aparicio subrayó además que «no se ha acreditado absolutamente nunca jamás» que López diera positivo, que su pasaporte biológico estuviera alterado o que existiera incumplimiento administrativo alguno. Por ello, lamentó que el procedimiento haya perjudicado la imagen de varios deportistas cuyos nombres aparecieron vinculados a la causa.

Recurso por el DCA

La defensa, no obstante, discrepa de la condena por tráfico de medicamentos no autorizados. Aparicio explicó que el recurso se centrará principalmente en discutir si el ácido dicloroacético, conocido como DCA, puede ser considerado medicamento. Según indicó, para la defensa se trata de «una sustancia química» y no de un medicamento en los términos por los que se dictó la condena.

El letrado también cuestionó los informes periciales en los que se apoya la resolución. Sostuvo que el análisis de las denominadas pastillas de lactato arrojó una cantidad de «0,01 miligramos» y que los informes hablan de una sustancia «compatible estructuralmente» con el DCA, pero no de una identificación concluyente. Por ello, consideró que existe base para recurrir ante la Audiencia Provincial de Cáceres.

Aparicio destacó igualmente que, según su criterio, no quedó acreditado un riesgo real para la salud de los deportistas que consumieron esas cápsulas. Recordó que la sentencia no recoge efectos adversos y afirmó que algunos deportistas las tomaron durante meses «sin problemas de salud» y con controles antidopaje negativos.

El letrado reiteró que respeta la sentencia, aunque no comparte la condena por tráfico de medicamentos no autorizados. Sí consideró «impecable» la parte de la resolución relativa al dopaje, al entender que despeja cualquier sospecha sobre Maynar en ese ámbito y sobre los deportistas mencionados en la causa.

La sentencia condena también a nueve meses de prisión a Ignacio Bartolomé, colaborador de Maynar en la UEx como estudiante de doctorado, por el mismo delito de tráfico de medicamentos no autorizados. En cambio, el exciclista Vicente Belda y el entrenador Raúl Bernal quedaron absueltos.