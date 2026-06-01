Ávila: «Pensar que lo tenemos hecho sería un gran error»

El Badajoz dio un golpe sobre la mesa en la ida de la final regional del playoff de ascenso a Segunda Federación tras imponerse por 0-2 al Moralo, aunque Miguel Ángel Ávila quiso rebajar cualquier atisbo de euforia al término del encuentro. El técnico blanquinegro reconoció que su equipo sufrió durante la primera mitad, pero valoró la capacidad de reacción mostrada tras el paso por vestuarios.

Ávila explicó que el choque estuvo marcado por la tensión propia de una eliminatoria de estas características. «Ha sido un partido muy difícil. En los duelos de ida siempre hay mucha tensión y nerviosismo», afirmó, señalando además que el intenso calor condicionó el rendimiento de ambos conjuntos.

Un ajuste clave en el descanso

El entrenador cacereño admitió que su equipo no encontró la comodidad necesaria en los primeros 45 minutos. «No hemos estado cómodos durante el primer tiempo. Por dentro nos han hecho mucho daño», reconoció, apuntando a los problemas de ajuste en la medular. Sin embargo, consideró clave el movimiento realizado en el descanso, ya que «la entrada de Moyano junto a Miranda en el medio ha provocado que el equipo se asiente un poco más y estuviera más cómodo».

Además, Ávila destacó la importancia de la paciencia en un partido de estas características. El técnico pacense recordó que el plan pasaba por llevar el encuentro hacia un escenario favorable para los suyos y aprovechar los espacios que pudiera dejar el Moralo con el paso de los minutos. «Sabíamos que teníamos que ser muy pacientes para llevar el partido a nuestro terreno», explicó, señalando que la mayor exposición del rival podía terminar generando oportunidades como la que acabó desembocando en el definitivo 0-2.

Pegada y defensa

Tras el gol de Alegría, el encuentro cambió de escenario y obligó al Badajoz a resistir más cerca de su propia área. Una circunstancia que, aunque no era la idea inicial, el equipo supo interpretar. «Nos ha tocado ponernos el mono de trabajo y defender mucho en campo propio», destacó, poniendo en valor la capacidad del grupo para manejar distintos registros. «Manejar más registros, no solo en ataque sino también en defensa, nos hará ser un equipo más completo».

Cautela para la vuelta

Pese a la ventaja obtenida, Ávila insistió en mantener los pies en el suelo de cara al duelo definitivo del próximo domingo en el Nuevo Vivero. «Tenemos una ventaja importante, pero no definitiva», advirtió. «Pensar que lo tenemos hecho sería un gran error».

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El técnico también actualizó el estado de varios futbolistas tocados. Gus Quezada y Calles ya pudieron sumar minutos tras entrenar durante la semana con el grupo, aunque aún necesitan ritmo competitivo. En una situación similar se encuentra Borja Domingo, mientras que Alegría fue sustituido por precaución tras arrastrar molestias.