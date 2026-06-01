El Circuito Junta de Extremadura reunirá a más de 2.000 participantes en verano

Más de 2.000 personas participarán durante los próximos meses en las pruebas deportivas incluidas en el calendario del Circuito Junta de Extremadura. En concreto, la programación recoge las citas de los circuitos de Aguas Dulces y Vóley Playa, que suman un total de diecisiete eventos distribuidos por diferentes localidades de la región.

La actividad se desarrollará hasta mediados del mes de septiembre, con pruebas vinculadas a la práctica deportiva en espacios naturales, embalses, ríos e instalaciones autonómicas.

El embalse de Borbollón abre la temporada

El calendario de Aguas Dulces comenzará este sábado, 6 de junio, con el Rescate de Aguas Abiertas ‘Salvamento y Socorrismo’, que se celebrará en el embalse de Borbollón. Esta cita abrirá la temporada deportiva en las láminas de agua extremeñas.

El cierre del circuito tendrá lugar en Orellana La Vieja, con la disputa del VIII Circuito-XVI Campeonato de Extremadura de Aguas Abiertas.

El Circuito de Aguas Dulces es un programa de eventos deportivos y turismo activo impulsado por la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura. Su finalidad es favorecer la actividad física en entornos naturales y contribuir a la dinamización de la economía local.

Dentro de esta programación se incluyen pruebas populares como el Campeonato de Extremadura de Aguas Abiertas, travesías de piragüismo, descensos de ríos y otras disciplinas náuticas. Entre ellas figura el Descenso del Río Alagón, que celebrará su decimoséptima edición el 26 de julio.

Las pruebas se celebrarán en diferentes embalses y ríos de la comunidad, así como en instalaciones deportivas autonómicas como El Anillo, en Guijo de Granadilla.

Partido de vóley playa. / Isabel Pilar Torres / Junta de Extremadura

El vóley playa se extenderá hasta finales de agosto

Por su parte, las citas vinculadas al vóley playa comenzaron a finales del mes de mayo y se prolongarán hasta finales de agosto. El calendario concluirá con el Torneo de Clausura de Verano de Vóley Playa Malpartida de Plasencia.

Localidades como Miajadas, Don Benito, Navalvillar de Pela, Cáceres y Malpartida de Plasencia acogerán diferentes pruebas de esta modalidad.

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El circuito mantiene así su apuesta por una disciplina que continúa ganando presencia en Extremadura y que forma parte de la programación deportiva prevista para los meses de verano.