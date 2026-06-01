Mundial 2026
Los dorsales de la selección: El '9' de Gavi y otras sorpresas
Dani Olmo lucirá el '10, Lamine Yamal el '19' y solo Joan Garcia y Ferran Torres repiten su dorsal del Barça
Jaume Marcet
Los 26 futbolistas convocados por Luis De la Fuente en Estados Unidos, México y Canadá ya conocen el dorsal lucirán en su espalda durante el Mundial. La selección española buscará en el continente americano ganar por segunda vez en la historia una Copa del Mundo.
De los ocho jugadores del Barça convocados por De la Fuente solo Joan García (13) y Ferran Torres (7) mantendrán el Mundial su dorsal del Barça.
Gavi lucirá un número (9) que no encaja con su demarcación ya que este dorsal suele estar reservado para los goleadores pero el andaluz lo ha utilizado a menudo con la roja.
Es curioso que si el '10' es el dorsal de Lamine en el Barça, este número destinado a los cracks será para Olmo.
El '10' de Olmo tiene en cambio su lógica futbolística en el sentido de que este es un número típico del mediapunta y el egarense ejerce esta función.
Si Pedri luce el '8' típico del centrocampista organizador en el Barça, el canario llevará el '20' con España. Lamine vuelve a lucir el '19' un número con el que jugaba de blaugrana antes de asumir la responsabilidad del diez.
Pau Cubarsí es el '5' en el Barça pero su juventud ha provocado que en la selección tenga asumido un dorsal más anodino (22).
Todos los dorsales
Es curioso comprobar como el dorsal '1' que en teoría suele ser para el portero titular recae en David Raya mientras que Unai Simón, con todas las papeletas para jugar de inicio, luce el número 23.
Marcos Llorente (5) luce un dorsal clásico de central pese a ser un centrocampista o lateral mientras que Grimaldo (3) luce el número clásico del lateral titular cuando quién apunta a ejercer este rol será Cucurella (24).
Mikel Merino luce un número de centrocampista de toda la vida (6) aunque el jugador del arsenal es más un interior o un mediapunta y está alejado del rol del clásico '6' que se identifica con un pivote.
Es curioso que Marc Pubill se ha ganado una plaza en la selección como central pero su dorsal (2) nos traslada a su demarcación natural de lateral derecho.
Fabián Ruiz es de los pocos jugadores que lucirá un número en su espalda (8) que se ajusta al 100% al significado típico de este dorsal.
Rodri, una de las grandes estrellas de España jugará con el '16' mientras que el dorsal reservado para Nico Williams es el '17'.
Los de Luis de la Fuente partirán como cabezas de serie en un grupo H que completan Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.
El debut español será el lunes 15 de junio a las 18h contra el combinado africano en Atlanta. Seis días más tarde, España se enfrentará a la selección saudí en el mismo estadio y a la misma hora, mientras que cerrará la fase de grupos en la madrugada del sábado 27 contra el equipo uruguayo en Guadalajara.
Antes de su viaje transatlántico, la Selección disputará el primero de sus dos partidos amistosos en Riazor.
El jueves 4 de junio, a las 21:00 horas, contra Irak y en la madrugada del 9 de junio, España jugará el segundo encuentro de preparación contra Perú en el Estadio Cuauhtémoc, ubicado en la ciudad mexicana de Puebla.
Listado de dorsales
1: David Raya
2: Marc Pubill
3: Alejandro Grimaldo
4: Eric García
5: Marcos Llorente
6: Mikel Merino
7: Ferran Torres
8: Fabián Ruiz
9: Gavi
10: Dani Olmo
11: Yeremi Pino
12: Pedro Porro
13: Joan Garcia
14: Laporte
15: Álex Baena
16: Rodri
17: Nico Williams
18: Zubimendi
19: Lamine Yamal
20: Pedri
21: Oyarzábal
22: Pau Cubarsí
23: Unai Simón
24: Marc Cucurella
25: Víctor Muñoz
26: Borja Iglesias
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