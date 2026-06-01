El II Torneo Inclusivo Fútbol para Todos de Cáceres se inicia este martes

El Campo Municipal de Fútbol Sergio Trejo de Cáceres acogerá desde este martes, 2 de junio, el II Torneo Inclusivo de Fútbol para Todos, una cita organizada por el CD Cacereño Atlético Veracruz y la Asociación AJICESPAD con la que se pondrá el broche final a la temporada del equipo ‘Veracruzin’, el proyecto de fútbol inclusivo del club cacereño.

Durante toda la temporada, los jugadores y jugadoras del ‘Veracruzin’ han entrenado bajo las órdenes del técnico Pedro Conesa, consolidando una iniciativa que tiene como principales objetivos la convivencia, la participación y la inclusión real a través del deporte.

En esta segunda edición participarán los 15 integrantes del ‘Veracruzin’, que compartirán equipo con amigos, familiares, jugadores y aficionados al fútbol cacereño. Todos ellos quedarán repartidos en cuatro conjuntos: Blanco Veracruz, Verde Cáceres Rural, Rojo Cacereño Atlético y Azul Neacademii.

Fútbol 7 unificado

El torneo se disputará en la modalidad de fútbol 7 unificado, una fórmula en la que la parte competitiva queda en un segundo plano frente a los valores de integración, compañerismo y disfrute del juego. La organización busca que los futbolistas inclusivos convivan en igualdad de condiciones con el resto de participantes, generando un espacio deportivo abierto y participativo.

La competición tendrá formato de liguilla, con tres jornadas programadas para los días 2, 4 y 9 de junio, en los dos campos de fútbol 7 del Sergio Trejo. Los encuentros comenzarán a partir de las 20.00 horas.

Posteriormente, el día 11 de junio, se disputará la denominada ‘Finalíssima’, que enfrentará a los dos equipos mejor clasificados. Para esta final se incorporarán también los jugadores del ‘Veracruzin’ cuyos equipos no hayan logrado clasificarse, con el objetivo de mantener el espíritu inclusivo de la competición hasta el último partido.

Una de las novedades de esta edición es la apertura del torneo a más equipos, más allá del propio CD Cacereño Atlético Veracruz. En este sentido, se suma el equipo placentino Norte de Extremadura Academii, lo que supone un paso más en el crecimiento del proyecto y en la búsqueda de nuevas vías de colaboración.

Más actividad

Desde la organización ya se trabaja a corto plazo en el desarrollo de una Liga Local y/o Provincial, que permita a estos jugadores disponer de más encuentros a lo largo de la temporada y seguir practicando su deporte favorito de manera regular. A medio y largo plazo, el gran objetivo es poder participar en la Liga Genuine, compitiendo de igual a igual con otros clubes vinculados a la Liga de Fútbol Profesional.

El II Torneo Inclusivo de Fútbol para Todos se presenta así como una cita deportiva y social en la que el resultado será lo de menos. La prioridad será seguir demostrando que el fútbol puede ser una herramienta de inclusión, convivencia y crecimiento personal para todos.