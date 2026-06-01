José Ramón Jiménez da al Extremadura Pebetero su primera vuelta de la temporada en el Gran Premio Vila-real

José Ramón Jiménez dio al Extremadura Pebetero su primera vuelta de la temporada tras imponerse en la 78 edición del Gran Premio Vila-real de Ciclismo, disputada en tierras castellonenses y finalizada este domingo 31 de mayo.

El corredor del equipo extremeño ganó la clasificación general individual, se adjudicó la etapa reina y también terminó al frente de la clasificación de la montaña. Además, fue segundo en la regularidad, cerrando una participación en la que el equipo tuvo un papel decisivo durante las tres jornadas de competición.

Jiménez sentencia la vuelta en la etapa reina

La ronda comenzó con una contrarreloj por equipos de 4 kilómetros, en la que el Extremadura Pebetero finalizó en segunda posición. El resultado permitió al conjunto extremeño situarse desde el inicio entre los equipos mejor colocados de la prueba.

La segunda etapa, considerada la jornada reina, fue decisiva para la clasificación general. José Ramón Jiménez lanzó un ataque a 40 kilómetros de meta en una etapa ya seleccionada por la dureza del recorrido. El corredor del Extremadura Pebetero completó ese tramo en solitario y logró la victoria de etapa con más de un minuto de ventaja sobre el segundo clasificado.

Ese triunfo le permitió colocarse como líder de la general, además de hacerse con los maillots de la montaña y la regularidad. La ventaja obtenida en esa jornada resultó determinante para afrontar la última etapa con opciones de mantener el primer puesto.

Trabajo de equipo para asegurar la general

En la tercera y última jornada, el Extremadura Pebetero centró su trabajo en defender el liderato de Jiménez. Leno, Nieto, Rodríguez, Chamorro y Peñas controlaron los movimientos de carrera desde el inicio para mantener al líder en una posición favorable.

José Ramón Jiménez también estuvo presente en la escapada definitiva, en la que se encontraba el segundo clasificado de la general. El grupo llegó a meta con margen suficiente para mantener la situación en la clasificación. La etapa se resolvió al sprint entre cuatro corredores que saltaron en los últimos kilómetros, mientras que trece segundos después entró el resto de la escapada, con Jiménez y su principal rival por la general.

El Extremadura Pebetero, en la presentación de los equipos. / Cedida

Tras el cómputo de tiempos y puntos de las tres jornadas, José Ramón Jiménez subió a lo más alto del podio del Gran Premio Vila-real, logrando la general individual, la montaña y la etapa reina. Finalmente, también fue segundo en la clasificación de la regularidad.

La prueba contó con la participación de 20 equipos de seis corredores y presencia internacional. Dos de las etapas fueron ganadas por un conjunto holandés.

Vuelta a Navarra

Por otro lado, el Extremadura Pebetero también compitió este fin de semana en la 63 edición de la Vuelta a Navarra, donde no pudo obtener los mismos resultados. Dos corredores tuvieron que abandonar por diferentes causas, mientras que Paco Fernández y Pablo Antúnez sufrieron caídas que condicionaron su rendimiento.

El equipo cierra así el fin de semana con el triunfo en Vila-real y una participación marcada por los contratiempos en Navarra.