Natalia Fischer coloca al Extremadura-Ecopilas al frente del ranking mundial UCI XCM

Natalia Fischer Egusquiza, corredora del Extremadura-Ecopilas UCI MTB, ha alcanzado el primer puesto de la clasificación mundial UCI de BTT XCM tras finalizar segunda en la tercera prueba puntuable de la HERO UCI Marathon World Cup, disputada en Naturland-Andorra.

La ciclista del equipo extremeño, incorporada al conjunto la pasada temporada, vuelve a situarse en el podio de la Copa del Mundo y suma los puntos necesarios para encabezar el ranking internacional de la modalidad. La clasificación mundial UCI BTT XCM, que será oficial en las próximas horas, sitúa a Fischer en primera posición con 1.730 puntos.

Tercer segundo puesto en la Copa del Mundo UCI

La prueba de Andorra, tercera cita puntuable de la Copa del Mundo UCI de maratón, se disputó sobre un recorrido de 67 kilómetros y más de 2.200 metros de desnivel positivo, con tres vueltas al circuito de Naturland.

Durante buena parte de la carrera, la polaca Paula Gorycka rodó en cabeza, seguida por la suiza Anna Weinbeer y la italiana Claudia Peretti. En la parte final del tercer giro, la prueba volvió a resolverse con el mismo resultado en las dos primeras posiciones que en las citas anteriores de la Copa del Mundo.

Anna Weinbeer se impuso con un tiempo de 3:34:08, resultado que refuerza su liderato en la general de la Copa del Mundo. Natalia Fischer fue segunda con 3:35:00, una posición que también consolida su segundo puesto en la clasificación general de la competición. Claudia Peretti completó el podio con un registro de 3:36:08.

Primer puesto mundial para Fischer y el Extremadura-Ecopilas

El resultado obtenido en Andorra, unido a la puntuación acumulada durante la temporada, permite a Natalia Fischer liderar la clasificación mundial UCI de BTT XCM. Es la primera vez que una corredora del Extremadura-Ecopilas alcanza esta posición en el ranking internacional.

La clasificación quedará encabezada por Fischer, con 1.730 puntos. En segunda posición aparece Anna Weinbeer, con 1.570 puntos, mientras que Rosa Van Doorn ocupa el tercer puesto con 1.486 puntos.

Desde el Extremadura-Ecopilas valoran este resultado como un paso relevante en la trayectoria del equipo. Pedro Romero, responsable del conjunto extremeño, destacó el trabajo realizado en las últimas temporadas para competir en el calendario internacional.

"Es un sueño cumplido. No hay secretos, solo trabajo, esfuerzo, dedicación, sacrificio, entrenamiento, renunciar a muchas cosas y tener un grupo de personas liderado por una ciclista de la clase de Natalia”, señaló Romero.

El responsable del equipo recordó que, tras más de quince temporadas ocupando posiciones destacadas en el calendario nacional, el club decidió en 2025 y 2026 dar un paso más para medirse con las mejores especialistas del mundo. “Se ha conseguido”, añadió.

Con este liderato, Natalia Fischer y el Extremadura-Ecopilas entran en el primer puesto del ranking mundial UCI XCM, en una temporada en la que la corredora mantiene también la segunda posición en la general de la Copa del Mundo.