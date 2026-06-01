Fútbol | Playoff de Ascenso a Segunda Federación
Pablo Rodríguez: «Debemos seguir con la misma mentalidad ganadora»
El autor del segundo gol blanquinegro en Navalmoral puso en valor la actitud del equipo y pidió cautela tras el 0-2 ante el Moralo
Pablo Rodríguez, autor del segundo tanto del Badajoz en la victoria por 0-2 frente al Moralo, se mostró satisfecho por el resultado cosechado en Navalmoral, aunque dejó claro que la eliminatoria continúa completamente abierta y que el equipo deberá mantener la misma exigencia en la vuelta.
Triunfo en detalles
El atacante blanquinegro destacó la importancia del triunfo en un contexto tan exigente como el playoff. «Era un partido muy importante y hemos conseguido sacarlo. Veníamos a ganar como hemos hecho durante la liga y no hay nada mejor que ganar y seguir ganando», afirmó.
Rodríguez incidió en la igualdad propia de este tipo de eliminatorias y en la capacidad del Badajoz para aprovechar sus momentos. «Los partidos de playoff son todos muy difíciles, se deciden por mínimos detalles y los dos detalles del partido hemos sabido aprovecharlos», explicó.
Pese a la ventaja obtenida, el futbolista evitó cualquier signo de relajación. «Aún nada está hecho, hasta que no pite el árbitro el próximo domingo no hemos hecho nada», advirtió, insistiendo en que el grupo mantendrá «la misma mentalidad ganadora» mostrada durante las últimas semanas.
Satisfacción personal y mensaje a la grada
Sobre su gol, el segundo con la camiseta del Badajoz, Rodríguez confesó su satisfacción por la importancia de la acción. «Ha sido un gol muy importante, no solo en lo individual sino en lo colectivo», señaló, dedicando también palabras a la afición, «que se lo merece».
Además, explicó la jugada del tanto, recordando cómo ganó la posición y terminó definiendo tras varios amagos, una acción que terminó cerrando el marcador y reforzando la ventaja blanquinegra de cara a la vuelta.
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