Tenis
Roland Garros impone la mayor multa de la historia del tenis al paraguayo Vallejo por unas declaraciones machistas
El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo deberá pagar 65.000 euros tras cuestionar públicamente la actuación de la árbitra brasileña Ana Carvalho
La polémica protagonizada por Adolfo Daniel Vallejo en Roland Garros ya tiene consecuencias. La Federación Francesa de Tenis ha decidido sancionar al tenista paraguayo con una multa de 65.000 euros por las declaraciones realizadas tras su derrota ante la gran revelación del torneo, el francés Moise Kouame.
Vallejo quedó en el centro de la controversia después de cuestionar públicamente la capacidad de la árbitra brasileña Ana Carvalho para gestionar un partido de máxima tensión en una pista completamente entregada al joven jugador francés.
Sus palabras provocaron una oleada de críticas tanto dentro como fuera del mundo del tenis y obligaron posteriormente al paraguayo a disculparse por el alcance de sus comentarios.
Sin embargo, la organización de Roland Garros ha considerado insuficientes esas explicaciones y ha optado por imponer una sanción ejemplar para reforzar su postura contra cualquier comportamiento considerado discriminatorio.
La multa de 65.000 euros se convierte además en la sanción económica más elevada aplicada hasta ahora en la historia del Grand Slam parisino.
La cantidad supone aproximadamente el 43% de los premios económicos que Vallejo ha acumulado esta temporada en Roland Garros, donde firmó la mejor actuación de su carrera al alcanzar la segunda ronda.
Con esta decisión, la FFT pretende enviar un mensaje claro sobre el respeto a los oficiales y la igualdad dentro del deporte, en un momento en el que las instituciones del tenis han intensificado sus esfuerzos para combatir cualquier conducta discriminatoria tanto dentro como fuera de las pistas.
La sanción pone así punto final a una de las mayores polémicas que ha dejado esta edición de Roland Garros, marcada por la irrupción de Kouamé y por unas declaraciones de Vallejo que terminaron eclipsando parcialmente su destacada actuación deportiva en París.
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