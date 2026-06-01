El Tramo de Riolobos regresó al calendario extremeño de tierra

La Escudería Plasencia recuperó este fin de semana el Tramo Cronometrado de Riolobos, una prueba que volvía al calendario extremeño de tierra después de su primera edición, celebrada en 2014.

La segunda edición se desarrolló con un programa horario concentrado, con verificaciones desde las 7.30 horas y tres tramos cronometrados. La actividad quedó finalizada poco después de las 15.00 horas. En total, fueron 30 los equipos autorizados, con presencia de participantes llegados de fuera de Extremadura.

El recorrido, de algo más de siete kilómetros, presentó zonas variadas y fue mejorando con el paso de los vehículos. El público pudo seguir la prueba desde diferentes puntos del trazado, en una jornada marcada por las temperaturas propias de estas fechas.

Jesús y Sergio Castilla se imponen en Turismos

En la categoría de Turismos, Jesús y Sergio Castilla lograron una nueva victoria en los tramos cronometrados de tierra al volante del Mitsubishi Lancer EVO X. La pareja fue de menos a más durante la prueba y llegó a la última pasada con una ventaja de algo más de diez segundos sobre Javier y Víctor Manuel Mesa.

Otra de las imágenes de la jornada. / FEXA

En el tramo final ampliaron esa diferencia hasta los 16 segundos, lo que les permitió cerrar el triunfo. Javier y Víctor Manuel Mesa, que habían marcado el mejor tiempo en la primera pasada con su Audi A3, terminaron en segunda posición tras no poder mantener el ritmo en las dos mangas restantes.

El podio lo completaron Juan Antonio Gil y Juan Alberto Caro, con un Citroën DS3. El resultado les permite reforzar su liderato en la especialidad tras una lucha mantenida hasta el final con los madrileños Andrés y Carlos López, que competían con un Ford Fiesta Rallye 4. Luis Miguel Zapata y Juan Manuel Flores también alcanzaron la meta y finalizaron en quinta posición.

La prueba dejó diez abandonos. Entre ellos, el de Cesáreo Delgado, que sufrió un golpe que afectó de forma importante a su Peugeot 106. En otros casos, las retiradas estuvieron motivadas por problemas mecánicos.

Navarro gana en Monoplazas y los Martín vencen en Buggies

En Monoplazas, con seis vehículos en la salida, José María Navarro consiguió la victoria con una ventaja de un minuto sobre Antonio María Sánchez, que aseguró la segunda posición desde los primeros compases.

La tercera plaza fue para José María Sancho, por delante de Francisco José Vinagre, que llegaba de ganar en Los Valles con su Semog y terminó fuera del podio por menos de ocho segundos.

En Buggies, los únicos participantes fueron los hermanos Alejandro y F. Javier Martín, con un Yamaha YXZ 1000 R. Ambos completaron la prueba y se adjudicaron la categoría.

Solo 18 equipos consiguieron terminar el II Tramo Cronometrado de Riolobos, una cita que marca prácticamente el ecuador de la temporada 2026. El calendario se reanudará tras el parón de verano con el I TC Capital del Ajo-Aceuchal, previsto para el 6 de septiembre.