La UP Plasencia presenta su nuevo proyecto con la prioridad de Carlos Baños como entrenador

La Unión Polideportiva Plasencia ya trabaja en la planificación de la próxima temporada en Tercera Federación, a la que acaba de subir, y lo hace con un primer objetivo claro: intentar cerrar la continuidad de Carlos Baños en el banquillo. El nuevo director deportivo, Álvaro Juanals, confirmó que ya ha mantenido una conversación telefónica con el técnico y que ambas partes se reunirán para presentarle el proyecto del club que preside David Llorente.

“Ya se ha mantenido con él una conversación telefónica y nos vamos a reunir con él, se le va a presentar el proyecto”, explicó Juanals, que señaló que, una vez se resuelva la situación del entrenador, el club comenzará a trabajar en renovaciones, fichajes y confección de la plantilla.

Los nombres

La entidad placentina presentó este lunes su nueva estructura deportiva para la temporada 2026-27, con Álvaro Juanals como director deportivo, Carlos Talaván como secretario técnico y Carlos Barrero como adjunto a la dirección deportiva. Este último ejercerá de enlace entre la plantilla y la directiva.

El presidente, David Llorente, destacó que Juanals ya formó parte de la comisión deportiva durante el curso del ascenso y tuvo un papel importante en la configuración del equipo. El objetivo ahora es dar continuidad al crecimiento deportivo y social del club tras el regreso a categoría nacional.

Ilusión

Juanals aseguró que afronta el reto con ilusión y defendió que la intención es construir “un proyecto ambicioso que siga ilusionando a la afición”. La idea inicial pasa por mantener una base importante del bloque que consiguió el ascenso, aunque la continuidad de jugadores destacados como Chinaza Okonyia se presenta complicada. “Ojalá se pudiera contar con él, pero va a ser complicado”, admitió.

Llorente también anunció que la campaña de abonados se lanzará en los próximos días, antes de las ferias, con precios por debajo de la media de la categoría y una promoción inicial para quienes se abonen durante las primeras semanas.