Yoni, el adiós a un futbolista eterno

Elegir el momento oportuno para retirarse, suele ser un reto más en la carrera de muchos deportistas. Algunos, como es el caso de Yony, tienen la sabiduría necesaria para hacerlo de la mejor manera. Este domingo, último día de mayo, Jonathan Gómez Fernández (Jaraíz de la Vera, 12-2-1982) fue homenajeado en Navalmoral de la Mata, haciendo el saque de honor del partido Moralo-Badajoz. Justo unas horas después de que su hermano Sergio Gómez ascendiera con el Coria a Primera Federación.

Sin duda, fue para Yony un día feliz, redondeando el final de su trayectoria como futbolista en activo a sus 44 años de edad. 'El Juvenil', como le dieron en llamar en el Jaraíz en los últimos tiempos, anunció hace días su retirada del fútbol como jugador completando una intensa vida deportiva en el balompié. Se retiró vistiendo la camiseta del equipo de su población natal, con el que ha jugado dos playoffs de ascenso a Segunda Federación en tres temporadas. Su último partido con el Jaraíz fue en el Nuevo Vivero en la vuelta de la eliminatoria semifinal que enfrentó a su equipo con el Badajoz.

Y el destino quiso que, el otro equipo de su vida, decidiera rendirle homenaje en los prolegómenos del partido que precisamente enfrentaba al Moralo con el Badajoz en la final del playoff extremeño. Recibió varios obsequios de representantes del Moralo y del Jaraíz. Además, hizo el saque de honor entre muestras de afecto de la afición local y también de la visitante; que por cierto asistía por segunda vez a un reconocimiento a Yony tras el que recibió quince días antes en el Jaraíz-Badajoz.

Debut juvenil en el Moralo

Este homenaje en Navalmoral de la Mata cerraba un ciclo perfecto justo en el escenario del debut de Yony en el fútbol 'adulto'. En la temporada 99-00 jugó con el Moralo en Tercera División; su primer partido en esta categoría siendo juvenil con 18 años, tras su paso por la Escuela Morala. Después de marchó a Almendralejo para jugar con el Extremadura en División de Honor de Juveniles y en Segunda B; jugó en esa categoría con el filial del Mallorca, en el Vera almeriense y ascendió más tarde otra vez a Segunda B con el Logroñés. Una aventura internacional le llevó a participar en la Liga 2 inglesa con el Bradford. En su regreso a su región militó en el Ciudad de Plasencia y en la UPP Plasencia y en la temporada 2013-2014 le fichó un Moralo que había bajado a la antigua Regional Preferente.

Ese mismo año ascendió a Tercera, construyendo año a año un brillante periodo en el Moralo de ocho temporadas, en las que llegó a ser capitán verdiblanco. Según datos de José Luis Camacho Rosell, historiador del Moralo, Yony es el duodécimo futbolista con más partidos jugados en el Moralo y el sexto máximo goleador de sus más de cien años de vida, con 271 partidos y 61 goles.

En la temporada 2021-2022 fichó por el Jaraíz y en un amistoso de pretemporada llegó a jugar medio tiempo con el Moralo y el otro medio con el equipo verato. En su segunda liga en Primera División Extremeña ascendió con el Jaraíz a Tercera División y en las tres temporadas siguiente el equipo pimentonero fue octavo, tercero y quinto clasificado, con dos playoffs de ascenso a Segunda Federación. Según datos del propio club de la capita verata ha jugado Yony 192 partidos con el Jaraíz marcando 65 goles en total en cinco temporadas.

Yoni celebra un gol con el Jaraíz. / Jaraíz CF

Goles para recordar

Con el número 7 a la espalda mantuvo hasta el final un alto rendimiento ofensivo que le permitió alcanzar notables niveles de acierto goleador. Este temporada ha marcado tres tantos, el último en la decisiva victoria del Jaraíz, el 10 de mayo, en su visita al Villanovense que clasificaba, gracias al 0-1 con un espectacular disparo de Yony, al equipo de Jaraíz de la Vera para jugar el playoff.

Pero hubo más goles para recordar en su trayectoria. Como el que marcó en el Santa Amalia 1-Jaraíz 2 del ascenso jaraiceño a Tercera en la temporada 22-23. O un golazo de falta directa en el Moralo 0-Jaraíz 3 en diciembre de 2024 (volvió a marcarle a su ex equipo en la segunda vuelta en goleada 6-1). También le hizo un gol al Coria (febrero de 2024 con 2-1 para los caurienses), al que ya se había marchado su hermano Sergio o, en un día de derroche goleador de su equipo, marcó cuatro tantos en el Ciconia Negra 0-Moralo 10 en los inicios de aquella temporada del Moralo en Preferente.

Homenajes y reconocimientos para Yony que nunca serán demasiados por su espectacular trayectoria. El último en Navalmoral de la Mata este domingo pasado. Cuantos tantos dicen tantas cosas buenas de alguien, no pueden estar equivocados. Inclusoen la capital del Campo Arañuelo llegó a ser nombrado Mejor Deportista en la Gala del Deporte de Navalmoral en 2020. Ejemplo para todos, especialmente espejo de lo que deber ser un deportista. Ilustre jaraiceño, moralo de adopción, a Yony se le quiere. Por algo será.