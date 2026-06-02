El Cacereño confirma las bajas de cinco jugadores

El Cacereño ha empezado a mover ficha en la planificación de la próxima temporada. El club ha abierto el capítulo de salidas con la despedida de Álex Quevedo, portero que había llegado cedido por el Villarreal, y posteriormente ha confirmado otras cuatro bajas: Raúl Sanchís, Rubén Valdera, Kensly Vázquez y Wilfrid Kaptoum. Cinco nombres que marcan el inicio de la remodelación de la plantilla verde tras el cierre del curso. A ello hay que unir la despedida voluntaria de Javi Barrio.

La primera salida comunicada fue la de Quevedo. El guardameta finaliza su etapa en el Príncipe Felipe después de una temporada en Cáceres como cedido por el Villarreal, club al que pertenece. Su marcha era uno de los movimientos esperados una vez concluida la competición, al tratarse de un futbolista que no dependía contractualmente del Cacereño más allá del periodo de préstamo.

Después de la despedida del portero, el club ha anunciado en la tarde de este martes el adiós de otros cuatro jugadores que tampoco continuarán en el proyecto. Entre ellos está Raúl Sanchís, centrocampista sub-23 que ha ido de más a menos. También sale Rubén Valdera, defensa-centrocampista que deja de pertenecer al equipo tras un curso en el que tuvo buena presencia dentro de la dinámica del grupo.

A esas dos bajas se unen las más que previsibles del delantero Kensly Vázquez y el centrocampista Wilfrid Kaptoum, que llegaron en el mercado de invierno, sin que su rendimiento fuera el esperado.

Con Cobos y Bordallo

La remodelación de la plantilla se produce con dos piezas importantes ya confirmadas en la estructura deportiva. Julio Cobos continuará como entrenador del Cacereño, por lo que el banquillo mantiene la continuidad tras el cierre de la temporada. También seguirá Francis Bordallo como director deportivo, encargado de trabajar en la configuración del nuevo proyecto.

Además de esas continuidades en el cuerpo técnico y en la dirección deportiva, el club ya ha anunciado la permanencia de varios futbolistas de la última plantilla. Monerris, Nico Conesa, Iván Martínez, Emi y José Alonso seguirán en el Cacereño después de activar sus respectivas cláusulas por objetivos, una circunstancia que permite al equipo verde conservar parte de la base del curso anterior mientras avanza en la renovación del vestuario.