La gran incógnita para Mérida, Cacereño, Extremadura y Coria: el grupo (o grupos) que les espera

Antes incluso de hablar de objetivos, fichajes o calendarios, los cuatro equipos extremeños de Primera Federación tienen una primera pregunta por resolver: en qué grupo competirán y contra qué rivales lo harán. Mérida, Cacereño, Extremadura y Coria ya tienen plaza asegurada en la tercera categoría del fútbol español, pero el mapa definitivo de la competición todavía está abierto. Incluso hay posibilidad de que no estén juntos, aunque cada uno de ellos así lo desee.

La Primera Federación volverá a estar formada por 40 equipos, divididos en dos grupos de 20. Por ahora, la categoría cuenta con 34 clubs confirmados. Los seis restantes saldrán de las eliminatorias de ascenso a Segunda División, ya que solo dos de los ocho aspirantes lograrán el salto al fútbol profesional y los otros seis continuarán en Primera Federación. Hasta que no se resuelva esa promoción, la RFEF no podrá cerrar la composición definitiva.

Una división abierta

Ese es el primer condicionante. El segundo está en los criterios que maneja habitualmente la Federación para ordenar los grupos. La división suele atender a la proximidad geográfica, el reparto de kilómetros, el equilibrio competitivo y la distribución de filiales. No siempre se trata de un corte limpio entre este y oeste, porque hay territorios que funcionan como piezas de ajuste. Madrid, La Rioja, Castilla-La Mancha o incluso Extremadura pueden inclinarse hacia un lado u otro según las necesidades del mapa.

En el caso extremeño, lo más lógico de partida sería pensar en un grupo occidental. Ahí entrarían, en principio, los equipos gallegos, castellano-leoneses, madrileños, extremeños y buena parte de los andaluces, además de clubs de zonas próximas como La Rioja o Castilla-La Mancha si el reparto lo exige. Ese escenario permitiría a Mérida, Cacereño, Extremadura y Coria compartir grupo y multiplicaría los derbis regionales, uno de los grandes atractivos de la próxima temporada.

La presencia de cuatro equipos de la comunidad refuerza esa opción. Para la RFEF tendría sentido agrupar a los extremeños si con ello se reducen desplazamientos y se mantiene la coherencia territorial. Además, los duelos entre Mérida, Cacereño, Extremadura y Coria añadirían interés deportivo, taquillas importantes y una narrativa propia a una competición que busca consolidar su atractivo.

Más opciones

Pero no es la única posibilidad. La acumulación de equipos en el norte y el oeste puede obligar a mover algunas piezas. Los descendidos desde Segunda División —Real Zaragoza, Huesca, Cultural Leonesa y Mirandés— también condicionan el reparto. Lo normal es que esos cuatro clubes se distribuyan entre los dos grupos para evitar un desequilibrio competitivo y territorial. A partir de ahí, equipos como la UD Logroñés, los madrileños o los propios extremeños pueden convertirse en equipos bisagra.

Si la RFEF apuesta por una división más marcada entre este y oeste, los extremeños tendrían muchas opciones de ir al grupo occidental junto a rivales como Cultural Leonesa, Mirandés, Zamora, Ponferradina, Unionistas, Lugo, Real Avilés, UD Ourense, Deportivo Fabril, Real Madrid Castilla, Atlético Madrileño, Rayo Majadahonda, Algeciras o Real Jaén, siempre en función de qué equipos asciendan finalmente a Segunda.

En cambio, si el reparto necesita compensar kilómetros o filiales, no se puede descartar que alguno de los clubes extremeños acabe desplazado hacia un grupo con más presencia mediterránea o suroriental. En ese caso entrarían en escena rivales como Real Zaragoza, Huesca, Teruel, Sabadell, Europa, Sant Andreu, Hércules, Villarreal B, Murcia, Águilas, Ibiza o equipos andaluces, según el encaje final.

Los derbis, el gran atractivo

La diferencia no es menor. Para Mérida, Cacereño, Extremadura y Coria, el grupo marcará el tipo de temporada: rivales, presupuestos, viajes, desgaste y hasta expectativas. No es lo mismo un calendario cargado de desplazamientos al norte que otro con más partidos en Madrid, Andalucía o el suroeste. Tampoco es igual compartir grupo los cuatro extremeños que quedar partidos en dos bloques distintos.

La hipótesis más atractiva para el fútbol regional es clara: los cuatro en el mismo grupo. Eso garantizaría seis derbis extremeños para cada equipo, doce enfrentamientos autonómicos en total y una temporada de máxima rivalidad entre Mérida, Cáceres, Almendralejo y Coria. Sería, además, una oportunidad para medir el peso real del fútbol extremeño en una categoría con históricos, filiales y clubes recién descendidos del fútbol profesional.

La decisión, sin embargo, no será inmediata. Primero deben resolverse los playoff de ascenso a Segunda. Después, la RFEF elaborará sus propuestas y las trasladará a las federaciones territoriales antes de aprobar el reparto definitivo. En temporadas anteriores, la composición de grupos se conoció entre finales de junio y comienzos de julio, por lo que la resolución podría llegar de nuevo en ese margen.

Hasta entonces, los cuatro clubes extremeños viven pendientes del mapa. Ya saben que estarán en Primera Federación. Lo que todavía no saben es si la próxima temporada será una liga de derbis regionales, de largos desplazamientos al norte o de equilibrio entre el oeste y el sur. Esa será la primera gran noticia del verano para Mérida, Cacereño, Extremadura y Coria. Para eso habrá que esperar aún.