Marchena y las ganas de devolver el cariño al Cacereño

"He tenido días de llorar, de decir que no podía más”. Antonio José Marchena Millán, 'Marchena' (Brenes, Sevilla, 27-7-2002) no esconde la crudeza del camino. Tampoco la maquilla en su entrevista con este diario. Durante ocho meses ha aprendido que una lesión grave no se cura solo en una rodilla, sino también en la cabeza, en la paciencia y en esa parte íntima del deportista que se queda a oscuras cuando el balón desaparece. Se le ve animado, dicharachero y feliz. Aún se lo tiene que currar mucho. Espera que en septiembre ya pueda competir y compensar el cariño que le han dado todos: afición, compañeros, cuerpo técnico y club.

Marchena todavía no ha jugado un partido oficial con el Cacereño. Ni uno solo. Llegó, ilusionó en pretemporada, empezó a levantar expectativas y, de repente, el golpe. En un amistoso ante el Betis B en Sevilla, en la que durante tanto tiempo había sido su casa, una jugada sin épica aparente le cambió la temporada entera: rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha y daño en los meniscos. Un año en blanco. Un curso de gimnasio, camilla, lágrimas, distancia y paciencia.

Pero Marchena no habla como quien se siente derrotado. Habla como quien ha atravesado un túnel muy largo y ya distingue, al fondo, la primera claridad. “Se va viendo la luz al final del túnel”, dice. Y en esa frase cabe todo: los meses de recuperación, los días de no poder más, el cansancio de trabajar en silencio, la rabia de no vestirse de corto, la impotencia de ver a sus compañeros competir mientras él aprendía de nuevo a confiar en su rodilla. Ha sido una prueba de identidad. La primera gran herida de su corta carrera.

La lesión que apagó una ilusión

Marchena venía de sentirse futbolista de verdad en Cáceres. Había completado una pretemporada de mucho nivel, quizá una de las mejores de su carrera en cuanto a sensaciones. Se veía preparado, enchufado, dispuesto a demostrar por qué había llegado al Cacereño. El Príncipe Felipe le esperaba. La afición también. El club crecía, el proyecto prometía emociones fuertes y él quería subirse a esa ola.

Pero el destino eligió el escenario más cruel. Se lesionó ante el Betis B, en un campo que conocía de memoria, en un entorno que había sido suyo durante años. “Me dolió más que la lesión el hecho de todas esas cosas que se unen”, reconoce. No fue una entrada dura, ni una acción violenta, ni una imagen de esas que anuncian tragedia antes incluso del diagnóstico. Fue un apoyo, una jugada tonta, una de esas acciones que parecen no tener historia hasta que la historia se rompe ahí.

Desde entonces, Marchena ha vivido una temporada paralela. Mientras el Cacereño peleaba, sufría, se levantaba y alcanzaba el objetivo, él libraba otra batalla. Menos visible, más silenciosa. La de volver a andar con normalidad. La de volver a correr. La de recuperar musculatura. La de tocar de nuevo el balón. La de sentirse otra vez jugador.

“He tenido días de llorar, de decir que no podía más”, admite sin esconder la dureza del proceso. Pero también cuenta que nunca perdió la esperanza. Desde que pasó por quirófano, su meta fue una sola: volver a jugar al fútbol. Y esa meta, poco a poco, empieza a acercarse.

El cariño de una afición que no le ha visto

Hay algo extraño y hermoso en la relación entre Marchena y la afición del Cacereño. No han podido verle competir oficialmente. No han celebrado una entrada suya, ni un pase, ni una recuperación, ni una tarde grande en el Príncipe Felipe. Y, aun así, el futbolista ha sentido un cariño que todavía le emociona.

“Tampoco me ha dado tiempo a demostrar nada como para sentir tanto cariño”, confiesa. Esa es quizá la parte más humana de su historia. Marchena no se siente acreedor de nada, pero sí profundamente agradecido. Ha percibido que Cáceres no le soltaba la mano incluso antes de conocerle de verdad. Y eso, para alguien que ha pasado meses lejos del grupo, pesa mucho. Pesa como una deuda bonita. Como una promesa pendiente.

Por eso su deseo es claro: seguir. Aunque su futuro contractual aún no esté cerrado, su pensamiento está en continuar en el Cacereño. Quiere ponerse esa camiseta en un partido oficial. Quiere vivir el ambiente del Príncipe Felipe desde dentro. Quiere dejar de ser el jugador que pudo ser y convertirse, por fin, en el jugador que es.

“Quiero seguir aquí”, afirma. Y lo dice con la mezcla de humildad y hambre de quien siente que todavía tiene una historia por escribir. Para él, marcharse ahora sería abandonar el barco justo cuando empieza a asomar la recompensa de tanto sacrificio. Ha sufrido demasiado como para no intentar recoger los frutos en el mismo lugar donde la lesión le dejó sin estreno.

Su equipo, acordándose de él en Pontevedra, en el debut liguero. / CP Cacereño

Durante el curso, Marchena no se desconectó. Acudió a partidos, siguió al equipo, viajó cuando pudo, estuvo cerca incluso recién operado. También sufrió desde fuera. Le dolía saber que no podía ayudar en el césped. Pero encontró otra manera de estar: acompañando, empujando, aportando desde el sitio que le tocaba.

Y también celebró. Celebró la permanencia, la reacción del equipo, la unión con la grada, la fiesta final. Lo disfrutó desde otra perspectiva, con la emoción de quien sabe que también ha trabajado en la sombra, aunque su esfuerzo no aparezca en las estadísticas.

Volver para comerse el campo

La vuelta ya no es una idea lejana. Marchena ha tocado balón, ha recuperado sensaciones y empieza a verse otra vez dentro del fútbol. Sabe que la pretemporada tendrá que manejarla con cuidado, que quizá no esté desde el primer día al ritmo del grupo, pero su horizonte está marcado: volver a competir al cien por cien y sentirse preparado para septiembre.

Cuando habla de su regreso, no lo hace desde la prudencia fría del que solo quiere cumplir plazos. Lo hace con ganas. Con una emoción contenida que parece haber ido creciendo durante cada sesión de gimnasio, cada ejercicio de fuerza, cada tarde lejos del balón.

“Espero que la afición disfrute, que vean las ganas que tengo de comerme el campo”, dice. Esa frase resume el personaje: un futbolista que no busca convertir las expectativas en presión, sino en gasolina. El cariño recibido no le pesa; le da vida. Le ayuda a reconfortarse, a reconstruirse, a recordar que sigue siendo futbolista.

Marchena se define como centrocampista, aunque en pretemporada se encontró cómodo como central y se ofrece para lo que el entrenador necesite. Incluso bromea con que jugaría de portero si hiciera falta. Después de un año sin competir, la posición parece casi secundaria. Lo importante es volver a estar. Volver a sentirse parte. Volver a escuchar el ruido del partido no desde la grada, sino desde dentro.

En las lesiones graves se conoce también a la gente. Él lo dice al hablar de Julio Cobos, de su cuerpo técnico y de sus compañeros. Nunca se sintió abandonado. Siempre recibió mensajes, apoyo, cercanía. Y en ese acompañamiento encontró otra razón para no rendirse.

Ahora, Marchena está a las puertas de su segunda primera vez. La primera, la que debía haber sido esta temporada, se la arrebató una rodilla rota. La próxima tendrá algo de revancha íntima, de deuda saldada, de regreso esperado... si se confirma. No será solo un futbolista volviendo a competir. Será alguien que atravesó meses de oscuridad, que lloró cuando no podía más, que se sostuvo en la esperanza y que ahora quiere devolver en el césped todo el cariño que recibió sin haber podido jugar.

El Cacereño todavía no ha visto oficialmente a Marchena. Marchena, en cambio, lleva un año entero imaginando ese momento. Y cuando por fin llegue, no será un debut cualquiera.