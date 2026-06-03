Almaraz y Navaconcejo acogen las finales provinciales de fútbol sala del Trofeo Diputación

Ya está todo preparado para la celebración, este fin de semana, de las finales del XXVI Trofeo Diputación de Cáceres de Liga Provincial de Fútbol Sala Masculino y del XXII Trofeo Diputación de Cáceres de Liga Provincial de Fútbol Sala Femenina.

Cuatro equipos y dos sedes decidirán los títulos. El sábado a las 19.00 horas, el Pabellón Polideportivo de Almaraz acogerá la final masculina entre la AD Madroñera y la AD Sierra del Aljibe, de Aliseda. Un día después, el domingo, el Pabellón Polideportivo de Navaconcejo será el escenario de la final femenina, que disputarán el Navalmoral FS y la UD Zarza FS, de Zarza de Granadilla.

El diputado de Deportes de la Diputación de Cáceres, Pablo Miguel López, presentó las finales de una de las competiciones «con mayor tradición y seguimiento de cuantas se celebran en la provincia».

Más de 70 equipos participantes

El diputado estuvo acompañado por el vicepresidente de la Federación Extremeña de Fútbol, Juan Carlos Jiménez; la alcaldesa de Navaconcejo, Cristina Alonso; y el técnico deportivo del Ayuntamiento de Almaraz, Jorge Moreno.

Durante la presentación, López destacó que en esta edición han participado más de 70 equipos y más de 700 personas, entre jugadores, jugadoras y cuerpos técnicos. Unas cifras que, según señaló, avalan «que estos trofeos de la Diputación hayan llegado a donde han llegado y tengan el peso que tienen».

El responsable provincial incidió además en la vinculación de la competición con el mundo rural, ya que la práctica totalidad de los equipos participantes proceden de municipios rurales. A su juicio, este torneo es un claro ejemplo de la apuesta de la institución provincial por acercar el deporte a todos los rincones del territorio.

Récord masculino y crecimiento femenino

La edición masculina del Trofeo Diputación ha contado con la participación de 31 equipos de la provincia de Cáceres, dentro de una competición que ha alcanzado un récord de 60 equipos entre las provincias de Cáceres y Badajoz. Solo en la provincia cacereña han participado más de 600 personas, entre jugadores, técnicos y auxiliares, y se han disputado un total de 535 encuentros.

Por su parte, la competición femenina ha reunido a 13 equipos, seis de ellos de la provincia de Cáceres, con más de 120 personas implicadas entre jugadoras, cuerpos técnicos y auxiliares.

Pablo Miguel López reiteró que la Diputación de Cáceres continuará trabajando para que este tipo de torneos siga creciendo y llegue cada vez más lejos. «Seguiremos impulsando el deporte como herramienta de convivencia, formación y desarrollo social», afirmó.

El diputado también puso en valor el respaldo tanto al deporte masculino como al femenino, así como la importancia de fomentar la igualdad de oportunidades a través de competiciones que permiten una amplia participación y contribuyen a visibilizar el deporte practicado por mujeres.

Deporte rural y cohesión territorial

El vicepresidente de la Federación Extremeña de Fútbol agradeció el esfuerzo y el compromiso que mantiene la Diputación de Cáceres con estas competiciones, que considera fundamentales para el desarrollo del fútbol sala en la provincia y para garantizar oportunidades deportivas en el conjunto del territorio.

Por su parte, Cristina Alonso y Jorge Moreno mostraron su satisfacción por que Navaconcejo y Almaraz sean las sedes de las finales de esta edición, y destacaron la repercusión deportiva, social y económica que supone para ambos municipios acoger eventos de estas características.

Pablo Miguel López concluyó agradeciendo la implicación de la Federación Extremeña de Fútbol, de los ayuntamientos anfitriones, de los clubes y «de todas las personas que hacen posible el desarrollo de estas competiciones». Asimismo, insistió en el compromiso de la Diputación de Cáceres con el fútbol sala y con el deporte en el medio rural como herramientas de cohesión social, igualdad y desarrollo territorial.