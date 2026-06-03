El Cacereño eleva ya a once el número de bajas

El Cacereño comunicó este miércoles las bajas de Adri Crespo, Sanchidrián, Guti, César Gómez y Osama, lo que que eleva a once el número de salidas anunciadas hasta ahora por la entidad.

La salida de mayor impacto es la del central Adri Crespo, que deja el club después de alcanzar los 80 partidos con la camiseta verde en dos temporadas y media. En esta última disputó 24 encuentros, 18 como titular, y marcó un gol, poniendo fin a una etapa en la que se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del vestuario.

También se marchan César Gómez, que participó en 31 partidos, ocho de ellos como titular, y anotó dos goles; y Guti, que acumuló 24 encuentros, 12 desde el inicio, y firmó un tanto. Por su parte, Osama y Sanchidrián tuvieron menos continuidad de la esperada, condicionados ambos por lesiones de media duración que marcaron buena parte de su temporada. Osama cerró el curso con 15 partidos disputados, mientras que Sanchidrián alcanzó también los 15 encuentros y aportó dos goles.

Más nombres

Con estas cinco despedidas, el Cacereño continúa avanzando en una profunda remodelación de la plantilla. A ellas se suman las seis bajas anunciadas anteriormente: Javi Barrio, cuya marcha fue la primera y también la más significativa por el peso que había adquirido en el equipo; Quevedo, que regresa al Villarreal tras completar su cesión; y Kensly, Kaptoum, Raúl Sánchez y Rubén Valdera.

Sigue sin conocerse el futuro de futbolistas con peso, entre ellos Diego Nieves, Joserra, Javi Ajenjo, Deco, Iván Fernández, Diego Gómez y Pau Palacín.