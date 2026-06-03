Chiqui, adiós al Mérida

Óscar Castellano, ‘Chiqui’, no seguirá en el Mérida la próxima temporada. El extremo izquierdo extremeño no ha aceptado la oferta de renovación presentada por el club emeritense «por motivos personales», según informó la propia entidad.

Chiqui llegó el pasado verano procedente del Pontevedra, con el que había ascendido a Primera Federación, y lo hizo con una difícil papeleta: cubrir una posición en la que el curso anterior había brillado Liberto Beltrán, el jugador más importante de aquella campaña y máximo goleador del equipo.

El futbolista extremeño ha completado una buena temporada y ha sido uno de los jugadores más utilizados por Fran Beltrán, por lo que entraba en los planes del club para continuar. Su aportación, además, ha tenido peso en el juego ofensivo del Mérida, especialmente en la estrategia y en el último pase.

Aunque sus cifras goleadoras se han quedado cortas para un mediapunta, con solo un gol, Chiqui terminó la temporada como uno de los mejores asistentes de la categoría. Repartió ocho asistencias, las mismas que Hugo González, del Celta Fortuna, y que Álvaro Gómez, de Unionistas, para acabar como máximo asistente del grupo.

También fue un jugador importante en el balón parado ofensivo, una faceta en la que el Mérida encontró parte de su producción atacante durante la temporada. Su rendimiento, como el del resto del equipo, fue de más a menos con el paso de las jornadas.

René Martínez tampoco continuará

La salida de Chiqui no será la única en el cuerpo deportivo del Mérida. Tampoco continuará el segundo entrenador, René Martínez, que llegó el pasado verano como hombre de confianza de Fran Beltrán.