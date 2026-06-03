Dani Baños deja el banquillo del Jaraíz tras cuatro temporadas históricas

Habrá cambio de entrenador en el Jaraíz la próxima temporada. Tras un exitoso periodo de cuatro campañas, Dani Baños anunció su marcha del banquillo verato, una noticia que posteriormente fue confirmada por el club de Jaraíz de la Vera.

Daniel Antonio Hernández Baños, «Dani Baños» (Talavera de la Reina, 16 de enero de 1982), se marcha convertido ya en parte de la historia del equipo pimentonero. Ascendió al Jaraíz a Tercera Federación y disputó dos ‘playoffs’ de ascenso a Segunda Federación, con el oficioso título de campeón de invierno incluido. Además, fue el entrenador de un periodo clave en el club, durante el que se ha asentado en la categoría y ha reunido a su alrededor a una fiel y numerosa afición que permite pensar en un futuro estable para la entidad.

Agradecimiento mutuo

A través de sus respectivas redes sociales, entrenador y club se han intercambiado muestras de agradecimiento y elogio. Dani Baños afirmó que «podrán discutir el final, cuestionarán la historia, pero nunca borrarán el legado», para añadir después: «Gracias, Jaraíz; gracias, afición. Ojalá nuestros caminos vuelvan a encontrarse».

Por su parte, el Jaraíz explicó que club y entrenador habían alcanzado «un acuerdo mutuo», al tiempo que elogió los méritos y logros del técnico durante su etapa en la capital verata. La entidad añadió que Baños «ha dejado una huella imborrable» y que «jamás se olvidará lo que has conseguido».

Un ascenso histórico para La Vera

Dani Baños ya contaba con experiencias anteriores en los banquillos, entre ellas en el Talavera como técnico ayudante, antes de llegar al Jaraíz en la temporada 2022/2023 para dar el salto desde la Primera División Extremeña a Tercera Federación.

Aquel ascenso fue histórico para la comarca de La Vera, una zona extremeña en la que al fútbol sénior siempre le ha costado sobresalir. En las tres temporadas siguientes, el técnico logró afianzar de manera extraordinaria al equipo en categoría nacional: fue octavo el año del ascenso; tercero en la campaña posterior, después de ser campeón de invierno al término de la primera vuelta y disputar el primer ‘playoff’ de ascenso a Segunda Federación en la historia del Jaraíz; y esta temporada volvió a clasificar al equipo para pelear por subir, tras acabar quinto en liga.

Un legado imborrable

El pasado domingo, en uno de sus últimos actos como entrenador jaraiceño, Dani Baños participó en el homenaje que el Moralo ofreció a Yoni en el partido del equipo de Navalmoral contra el Badajoz. Precisamente, el Moralo fue la puerta de entrada del talaverano al fútbol extremeño.

En su etapa como futbolista, en la que llegó a ser internacional juvenil con la selección española, Baños jugó varias temporadas en el Moralo. Años después, Jaraíz de la Vera se convirtió en el escenario de sus mejores momentos como entrenador.

Dani Baños deja ahora la que ha sido su casa durante cuatro temporadas, con un legado imborrable y en busca de nuevos desafíos deportivos.