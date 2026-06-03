España arranca su Mundial con una pachanga contra Irak en Riazor

Este jueves, los 26 convocados para el Mundial por Luis de la Fuente harán la maleta en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y ya no regresarán hasta que termine su torneo, deseando que eso ocurra tras la final del 19 de julio. Borja Iglesias, por ejemplo, ya ha empaquetado "un set para hacer café de filtro, una cámara de fotos y la Nintendo para jugar al Mario Kart", las tres cosas que dice que nunca pueden faltar en su maleta.

Con la llegada de los cuatro hombres que jugaron el sábado la final de la Champions (Raya, Merino, Zubimendi y el campeón Fabián) ya están todos bajo la disciplina de la selección. Ninguno de ellos jugará este jueves en el penúltimo preparatorio para el Mundial, un amistoso contra Irak en Riazor (21.00 horas, La1) que servirá para poco más que estirar las piernas, dada la escasísima entidad del rival.

Dos amistosos antes del Mundial

"Es un partido de preparación muy importante para llegar al día 15 en las mejores condiciones", advierte Luis de la Fuente, con la mirada ya puesta en el debut oficial contra Cabo Verde. Antes, en la madrugada del lunes al martes (4.00 horas), España afrontará en Puebla (México) su último test frente a Perú.

El entrenador de la selección española, Luis de la Fuente, durante la rueda de prensa posterior al entrenamiento realizado este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en la víspera del partido amistoso preparatorio para el Mundial 2026 que el jueves disputa contra la de Irak de A Coruña. / ZIPI ARAGON / EFE

El encuentro de esta noche puede servir para el debut de Marc Pubill o de alguno de los nueve jugadores de apoyo que han estado estos días en Las Rozas, como Marc Bernal. Ellos ya se marcharán de vacaciones desde A Coruña, mientras que los 26 convocados pondrán rumbo el viernes a Chattanooga, la ciudad de Tennessee en la que España tendrá su cuartel general durante la primera fase del torneo.

Ninguno de los cuatro que estuvieron en la final de la Champions tendrán minutos en Riazor, seguramente tampoco Yeremy Pino, que se incorporó un poco más tarde tras ganar la Conference con el Crystal Palace. Más de lo mismo para los dos lesionados que siguen con su plan de recuperación, Lamine Yamal y Nico Williams.

Si sigue todo como hasta ahora, Lamine podría estar listo para el día 15 Luis de la Fuente

Las favoritas de Luis de la Fuente

"Si sigue todo como hasta ahora, Lamine podría estar listo para el día 15. Pero eso no quiere decir que por eso tenga que jugar", ha explicado De la Fuente sobre el extremo del Barça, con quien no van a correr riesgos, porque el gran objetivo es ganar el Mundial. "Estamos preparados para hacerlo", promete el seleccionador, que ha ofrecido una larguísima lista de aspirantes: "Alemania, Inglaterra, Portugal, Francia, Países Bajos, Argentina, Brasil, Senegal, Marruecos, España... Y alguna más que se me acabará de olvidar".

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Volviendo al amistoso de este jueves, "partido no oficial" en palabras de De la Fuente, el foco ha estado puesto en el césped de Riazor, magullado tras las celebraciones por el ascenso a Primera del Deportivo. El seleccionador ha asegurado no estar preocupado: "Sabemos que se está haciendo un gran trabajo día y noche para que esté en perfectas condiciones. Las imágenes que tenemos son las de un césped en un estado fantástico, creemos que va a estar bien".