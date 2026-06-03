Fútbol. Primera Federación
María Guardiola bendice el éxito del Coria: «El fútbol extremeño está en su mejor momento»
La presidenta de la Junta recibe a una delegación del equipo recién ascendido a Primera Federación
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, recibió este miércoles, en la sede de Presidencia, a una delegación del Coria con motivo del reciente ascenso del conjunto cauriense a Primera Federación.
En la recepción participaron el presidente del club, Aurelio Gutiérrez; el vicepresidente, Lorenzo Borreguero; el director deportivo, Alfonso Gutiérrez; el entrenador, Rai Rosa; el segundo entrenador, Alejandro Acero; los capitanes Sergio Gómez y Gonzalo Llerena; así como los vocales Antonio Jesús Leal y Ángel Delgado, quienes compartieron con la jefa del Ejecutivo extremeño la emoción de un logro histórico para la entidad y para el fútbol regional.
Durante el encuentro, Guardiola trasladó su enhorabuena al club y a la afición del Coria por lograr el ascenso a Primera Federación, un éxito que supone un orgullo para el deporte extremeño.
Un «sueño peleado hasta el último minuto»
La presidenta también felicitó públicamente al club a través de la red social X, donde subrayó la dimensión del ascenso conseguido por el conjunto cauriense. «Lo que ha logrado el CD Coria es histórico. Un sueño peleado con mucho esfuerzo hasta el último minuto», señaló Guardiola, que añadió: «Enhorabuena por vuestro ascenso a Primera Federación. Un hecho que confirma que el fútbol extremeño está en su mejor momento».
La delegación del Coria hizo entrega a la presidenta de una camiseta oficial del equipo en recuerdo de la recepción. Al encuentro también asistió la alcaldesa de la localidad, Almudena Domingo.
- Ya es oficial: Extremadura tendrá un macropuente de cuatro días en octubre de 2027
- Malestar entre los usuarios de la cafetería de Agricultura en Cáceres porque solo permite la entrada a personal de la Consejería
- Una nave del siglo XIX renace en Cáceres, en la calle Tenerías, como espacio de yoga, masajes y conciertos
- Dos nuevos cambios elevan a 44 los altos cargos nombrados por PP y Vox en la Junta de Extremadura
- La plaza Mayor volverá a acoger uno de los grandes eventos musicales del verano en Cáceres
- El barrio de Cáceres que celebrará sus fiestas con un homenaje especial a Robe Iniesta
- Edificio El Carmen de Cáceres: una pequeña ciudad dentro de la ciudad
- Una divertida boda con aire de Ascot reúne en Cáceres a rostros conocidos de la televisión