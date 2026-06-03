‘nEXT level’, la apuesta del Extremadura para seguir soñando

Pasar al siguiente nivel. La apuesta del Extremadura en su puesta de largo para la temporada ilusionante en Primera Federación está clara: seguir creciendo y asentando las bases de un futuro equipo en fútbol profesional. El club presentó su campaña de abonos para la temporada 2026-2027 bajo el lema de ‘Next level’, una traducción de ir al siguiente nivel de la mano del actual grupo de trabajo de Daniel Tafur y con la fuerza renovada de NXTPLAY, la empresa de Thibaut Courtois y Gonzalo Vila. Un nombre con un claro guiño a los nuevos socios azulgranas y con un mensaje claro de querer seguir creciendo en fútbol y categorías.

Lo mejor, de la campaña, sin duda, son los precios. Hay satisfacción generalizada entre los aficionados azulgranas porque se han puesto encima de la mesa precios accesibles para una temporada donde se amplían partidos y se destila un fútbol de mucha categoría, aliñado por la televisión a nivel nacional.

Para los abonados que renueven su carnet el fútbol costará 99 euros en fondos; 125 euros en preferencia; 165 euros en tribuna lateral; y 190 euros en tribuna central. Para los nuevos socios, el abono saldrá por 120 euros en fondos; 150 euros en preferencia; 199 euros en tribuna lateral; y 230 euros en tribuna central.

La presentación de la campaña se realizó en el salón de actos de Cajalmendralejo, donde se proyectó un precioso vídeo del lanzamiento de la campaña que unió el sentimiento azulgrana a través de los distintos saltos al fútbol profesional. El más icónico el ocurrido hace ahora 30 años con el ascenso a Primera División del CF Extremadura, que tuvo un lugar preponderante en el acto, al que acudieron muchos abonados y la presencia de jugadores como Marco Manchón, Carlos Cordero y Fran Rosales.

Grada Región

Pepe Reynolds, representante del Consejo de Administración del Extremadura realizó un llamativo anuncio: la Grada Región. El Extremadura dispondrá de la parte central del Fondo Sur del estadio Francisco de la Hera para todos los municipios y localidades de la comunidad autónoma, a los que hará paquetes especiales de descuentos en entradas. “Será la primera grada exclusivamente para pueblos de toda la comunidad autónoma extremeña en un campo de fútbol de nuestra región”. Sin duda, una iniciativa que pretende convertir al estadio Francisco de la Hera en el estadio de la comunidad.

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David Robador

De otro lado, durante la presentación de la campaña de abonados se anunció la continuidad de David Robador como portero del Extremadura. El guardameta navarro cumplirá así su tercera temporada de azulgrana tras una temporada fabulosa donde fue artífice del ascenso.