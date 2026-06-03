La Vuelta a Extremadura recorrerá más de 480 kilómetros en tres etapas

La Vuelta Ciclista a Extremadura élite-sub-23 ya tiene recorrido para su XXXI edición. La ronda extremeña se disputará entre el 12 y el 14 de junio sobre tres etapas en línea que totalizarán más de 480 kilómetros por la geografía regional, con pequeños pasos por territorios de Andalucía y Castilla y León estrechamente vinculados a Extremadura.

La carrera, presentada este miércoles en Mérida, arrancará en Azuaga, concluirá en Baños de Montemayor y contará con la participación de quince de los mejores equipos del panorama amateur. El trazado volverá a decidir la clasificación general en el Sistema Central cacereño y contará, un año más, con cobertura televisiva en directo, tanto en abierto como por internet.

Una de las grandes novedades de esta edición será el cambio de fechas, con el regreso al mes de junio después de tres ediciones consecutivas celebradas en marzo, tras la disputa de la ronda extremeña femenina. La organización ha diseñado tres jornadas en línea: una primera etapa en la provincia de Badajoz, una segunda interprovincial y una tercera, la más dura y decisiva, en suelo cacereño.

Arranque en Azuaga y final inédito en Burguillos

La edición de 2026 arrancará en Azuaga, cuna del exprofesional Ernesto Manchón, corredor en su día de Vitalicios Seguros o Paternina-Costa de Almería y primer ciclista extremeño que se impuso en la general de la vuelta regional, en 1997. Desde la Campiña Sur, los ciclistas afrontarán 147,1 kilómetros hasta Burguillos del Cerro, en la comarca Sierra Suroeste. La carrera recorrerá unos kilómetros por la Sierra Norte de Sevilla antes de regresar a la provincia de Badajoz en busca de una línea de llegada inédita en la historia de la prueba.

La etapa más larga de la historia de la prueba

La segunda etapa conectará la Finca El Toril de Caja Rural, que repite con respecto a la pasada edición, con la pequeña población cacereña de Santiago del Campo, que también se estrena en los recorridos de la ronda extremeña. La jornada, que partirá desde las inmediaciones de El Carrascalejo, presenta a priori un perfil óptimo para una resolución al sprint si las escapadas no lo impiden.

Además, esta segunda etapa tendrá un marcado componente histórico: con sus 179,4 kilómetros, será la etapa más larga jamás diseñada en la Vuelta a Extremadura. Superará por un kilómetro a la Villanueva de la Serena-Montehermoso del año 2000 y a la Valencia de Alcántara-Mérida de 1998, ambas de 178 kilómetros.

La general se resolverá entre Las Hurdes y el Ambroz

La tercera y última etapa se disputará entre Casares de las Hurdes y Baños de Montemayor, sobre 154,9 kilómetros, y recorrerá las geografías de Las Hurdes y el Ambroz. Será la etapa reina de esta edición e incluirá los dos puertos de montaña de mayor dificultad de la carrera, además de algunos kilómetros por territorio salmantino.

El Robledo, con 1.126 metros y techo de la carrera, y Lagunilla, con 940 metros, serán los dos pasos de más entidad de una jornada que en su parte final afrontará también las ascensiones a Casas del Monte, de 577 metros, y Gargantilla, de 644. Desde Las Mestas, El Robledo presenta más de veinte kilómetros de subida, muy suaves e irregulares hasta Riomalo de Arriba, donde arrancan los últimos ocho kilómetros de ascensión, los más difíciles. Lagunilla, por su parte, se afrontará por su vertiente más suave, aunque también más larga, antes de regresar a la provincia de Cáceres.

Un proyecto deportivo, turístico y económico

La presentación sirvió también para reivindicar la Vuelta a Extremadura como un proyecto integral, con autonomía propia y una dimensión que va más allá de lo estrictamente deportivo. El consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, Laureano León, subrayó el paso de la carrera por hasta 37 localidades y defendió que la prueba reafirma el compromiso de la región con el deporte, el turismo y el desarrollo económico. «La Vuelta pone en valor la riqueza natural y patrimonial de nuestra tierra», destacó.

El presidente de la Federación Extremeña de Ciclismo, Julián Pozuelo, incidió en la complejidad organizativa de una prueba de estas características y en la importancia del trabajo conjunto entre instituciones, organización, fuerzas de seguridad y patrocinadores. También resaltó su impacto económico: «Cada euro que invierte la administración en la celebración de esta prueba se multiplica», señaló, antes de recordar que, según estudios de la Universidad de Extremadura, la Vuelta retorna más de tres millones de euros entre impactos directos e indirectos y genera más de 4.000 pernoctaciones durante su celebración.

En la misma línea, la vicepresidenta segunda de la Diputación de Badajoz, Carmen Yáñez, destacó el valor deportivo, social y económico de la carrera. «La Vuelta forma parte de nuestro patrimonio deportivo y social», afirmó, al tiempo que la definió como una cita imprescindible, consolidada y capaz de situar a Extremadura como protagonista en el universo del ciclismo.

También la diputada delegada de Turismo y Juventud de la Diputación de Cáceres, Elisabeth Martín, defendió la apuesta de la institución provincial por la ronda extremeña y por el trabajo coordinado con la Federación Extremeña de Ciclismo. «Todos los recursos patrimoniales, naturales y turísticos de nuestra provincia y nuestra región tienen un gran escaparate durante estos días», comentó.

La directora de la carrera, Azucena Lozano, explicó que el recorrido de 2026 responde a la voluntad de consolidar una prueba competitiva, abierta y atractiva, con el añadido del cambio de fechas y el calor como nuevo condicionante. «Hemos procurado diseñar un trazado equilibrado que favorezca cada día la incertidumbre y la emoción», apuntó Lozano, que defendió una carrera dinámica y capaz de poner en valor la riqueza paisajística y patrimonial de Extremadura.

Quince equipos y cinco corredores extremeños

Hasta quince equipos tomarán parte en la prueba, con las principales estructuras deportivas españolas de la categoría en liza. Entre ellos estará el equipo de la tierra, el Team Extremadura-Pebetero, dirigido desde Zafra por Alfonso Rodríguez.

Junto a la formación segedana acudirán el Caja Rural-Alea, el Equipo Finisher y el Telco’On-Clima Osés navarros; los gallegos Aluminios Cortizo, SuperFroiz, Rías Baixas y High Level GSport; los vascos del Eulen-Amenabar Taldea; el Gomur y el Multihogar Cantabria cántabros; el Natural Greatness-Rali-Alé alicantino; el Tenerife-Bike Point canario; y los catalanes del Club Ciclista Lleida-Desguaces Pedrós. El Martigues Sport Cyclisme-Payden&Rygel francés será la única formación extranjera.

Hasta cinco corredores extremeños figuran en las preinscripciones facilitadas por las estructuras. Al frente aparece el cacereño Iker Pérez, corredor de Navaconcejo e integrante del Caja Rural-Alea, uno de los nombres propios del campo amateur esta temporada. Pérez llega tras ganar recientemente la penúltima prueba de la Copa de España élite y sub-23, la durísima Vigo Copa de España, y después de ser clave en la victoria de su compañero Daniel Cepa en la clasificación final del torneo.

También competirán los cacereños Raúl Martín e Iker Martín, respectivamente con el Equipo Finisher y el Tenerife-Bike Point. Por su parte, el pacense Pablo Antúnez y el cacereño Pablo Leno formarán parte del Team Extremadura-Pebetero.

Leno, presente en el acto, valoró la importancia de disputar la carrera de casa. «Correr la Vuelta a Extremadura es un orgullo y una satisfacción. Es la carrera de casa», explicó el ciclista, que anticipó una edición dura por los kilometrajes y por la exigencia de la tercera etapa. «Tenemos opciones para todos los días y vamos a luchar hasta el final», añadió.

El jerezano Pablo Antúnez, corredor sub-23 de tercer año, también se mostró ambicioso ante la cita y puso en valor el momento del Extremadura-Pebetero. «Estamos muy motivados y vamos a ir a por todas en la Vuelta a Extremadura», valoró.

Junio, un mes con historia para la ronda extremeña

El regreso al mes de junio no supone una novedad absoluta para la carrera. En la nueva época de la prueba ya se celebró en junio la edición de 2022. Antes, este había sido su mes habitual durante un lustro, entre 1988 y 1992. De forma más extraordinaria, cuando la Vuelta a Extremadura estaba más consolidada en abril o mayo en función del año, la edición de 2001 también se disputó durante el mes de junio.

Primera etapa. / .

Segunda etapa / .