Fútbol. Primera Federación
El Mérida estrecha lazos con sus veteranos
El acuerdo permitirá a la asociación utilizar instalaciones del club, su imagen corporativa y equipaciones
El Mérida y la Asociación de Fútbol Mérida Veteranos han oficializado un acuerdo de colaboración con el objetivo de seguir creciendo juntos y reforzar el sentimiento de pertenencia al club.
Gracias a este acuerdo, la Asociación de Fútbol Mérida Veteranos podrá utilizar las instalaciones del club para la disputa de encuentros en los terrenos de juego del Mérida, siempre que esta actividad no interfiera en la operativa diaria de la entidad.
Además, la asociación podrá hacer uso de la imagen corporativa oficial del club, llevando el escudo del Mérida y vistiendo equipaciones de su espónsor técnico, Macron.
La marca Mérida
La colaboración contempla también el desarrollo de acciones e iniciativas conjuntas entre ambas partes, con el propósito de fortalecer el vínculo entre el club y sus veteranos, además de beneficiar y reforzar la marca Mérida.
Desde el club han querido agradecer a los integrantes de la Asociación de Fútbol Mérida Veteranos su predisposición y todos los pasos dados para hacer oficial este vínculo.
El portero suplente Cacha declina la oferta de renovación
El guardameta gallego Pablo Cacharrón ‘Cacha’, habitual reserva el equipo, no continuará en el Mérida la próxima temporada. Finaliza contrato con la entidad emeritense y ha decidido no aceptar la oferta de renovación propuesta por el club por motivos personales. Desde la AD Mérida han querido desearle “la mayor de las suertes” en sus próximos proyectos y agradecerle la profesionalidad mostrada desde el primer día. “En el Romano siempre tendrás tu casa”, señala el club en su mensaje de despedida al futbolista.
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