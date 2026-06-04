Fútbol playa
Navalmoral y Belvís de Monroy acogen los Campeonatos de Extremadura de fútbol playa
La competición servirá para perfilar las selecciones autonómicas que acudirán al Nacional de Rota y Chipiona
Navalmoral de la Mata y Belvís de Monroy serán las sedes de los Campeonatos de Extremadura de Fútbol Playa 2025/2026, organizados por la Real Federación Extremeña de Fútbol.
La competición arrancará este sábado con los torneos de las categorías alevín mixto, infantil masculino y cadete masculino. Una semana después, el 14 de junio, será el turno de las competiciones de cadete femenino y femenino absoluto.
Antesala del Campeonato de España
La cita permitirá reunir a algunos de los mejores equipos de la región en una modalidad que continúa creciendo en Extremadura y que servirá además como escaparate para los jugadores y jugadoras que aspiran a formar parte de las selecciones autonómicas.
Los campeonatos regionales tendrán también un importante componente de preparación, ya que servirán para confeccionar los combinados extremeños que participarán en los Campeonatos de España de fútbol playa, previstos entre los días 24 y 28 de junio en las localidades gaditanas de Rota y Chipiona.
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