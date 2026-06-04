Navalmoral reúne este sábado a los mejores especialistas extremeños de buceo de competición

La piscina climatizada municipal de Navalmoral de la Mata acogerá este sábado el XIX Campeonato de Extremadura de Buceo de Competición, una cita organizada por la Federación Extremeña de Actividades Subacuáticas (Fexas) a través de su Departamento de Buceo de Competición.

La competición se desarrollará en las instalaciones situadas en el polígono industrial Campo Arañuelo y reunirá a deportistas procedentes de distintos clubes de la región en una de las pruebas más destacadas del calendario autonómico de esta disciplina.

Cuatro modalidades en el programa

Los participantes competirán en varias modalidades que combinan velocidad, técnica y destreza bajo el agua. El programa incluye las pruebas de M100 FEDAS, Emersión 6 kilos/50 metros, Octopus 50 metros y relevos 2x50 metros.

El campeonato servirá para medir el nivel de los deportistas extremeños y continuar consolidando una modalidad deportiva que en los últimos años ha ido ganando presencia dentro de las actividades subacuáticas federadas.