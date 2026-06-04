«Nuestro objetivo era que en Badajoz volviese la fiebre por el baloncesto»

Han pasado unos días ya desde el ascenso. ¿Ya es consciente de lo conseguido?

Sí, lo tengo más que asumido. Ha sido una de las mejores experiencias que he tenido como entrenador. Me faltan las palabras. Y no solo por el hito deportivo, que está claro que es importante, sino sobre todo por ver disfrutar tanto a la gente que vino a vernos. Nunca había visto algo así. Creo que ese era el objetivo principal que teníamos desde el principio: que en Badajoz volviera esa fiebre por el baloncesto.

¿Sintieron presión jugando la fase en casa?

Sí, sobre todo porque a medida que íbamos ganando parecía que la gente lo iba dando cada vez más por hecho. Ganamos el primer día a Tres Cantos y el segundo contra el Sueca remontamos un partido que se puso difícil. Ya parecía que estaba todo hecho. Incluso pusieron el «We are the champions» y yo me enfadé un poco. Dije: «¿Pero qué estamos celebrando? ¿Hay algo matemático que se me ha escapado?». Creo que hubo algo de falta de experiencia o de costumbre. Y la prueba es que el sábado ante el Mollerussa tuvimos un reto dificilísimo.

¿Tan complicado fue ese último partido?

Muchísimo. Todavía no tengo claro cómo ganamos. No había manera de meterles mano. Tenían sistemas interiores, tiradores buenísimos y eran muy duros en el rebote. Fue un partido muy difícil.

¿Cuál ha sido la clave?

Que hemos querido ganar como equipo. Este verano se incorporó Ángel Colino, un veterano del baloncesto en Badajoz y con experiencia en proyectos en Mallorca, y creo que atinó en la configuración de la plantilla. Yo le dije que quería un equipo que quisiera ganar como grupo, no jugadores con muchas aspiraciones individuales. Durante el año hemos cuidado mucho eso: que brillara el equipo, no cada uno por separado.

Pablo Cuevas. / jOAQUÍN cuadrado / BCBadajoz

¿Eso les hizo más difíciles de defender?

Sí, porque en las estadísticas individuales no salimos prácticamente en ninguna parte, pero luego era difícil defendernos porque no sabías a quién centrarte en parar. Durante la fase hubo momentos de David Mejía, de Pablo Osés y de casi todos. Esa ha sido una de las claves: que el equipo entendiera que había que sacrificar parte del potencial individual para que brillara el grupo.

¿Era ahora o nunca?

No, nunca tuve esa sensación. Creo que las expectativas deben estar siempre lo más ajustadas posible, porque si no pones el fracaso muy barato. Si no hubiéramos conseguido ascender, habría quedado mal sabor de boca, también en mí, pero no sensación de fracaso.

¿Qué ha cambiado para que Badajoz haya pasado de no estar en Liga EBA a casi llenar el pabellón?

Nos juntamos varias personas con una idea y cada una ha ido aportando su filosofía. Queríamos que el club se convirtiera en una referencia en la ciudad y poco a poco, de manera humilde, creo que lo hemos conseguido. La respuesta del público también viene de que hemos sido honestos con la ciudad. El primer año solo les pedimos ayuda con el carnet de simpatizante y empezamos metiendo setecientas o mil personas en los partidos importantes. Luego, en el derbi contra la CBA, metimos 4.000. Ahí entendimos que esto no lo queríamos solo nosotros, que también lo quería la gente.

¿La cantera ha sido parte de ese crecimiento?

Sí. También tuvimos suerte con los chicos que becamos el primer año. Han sido chavales que han andado mucho. Vinieron aquí con 16 años y casi los hemos hecho hombres. Queríamos que los jugadores con posibilidades vieran aquí una puerta de entrada para crecer. Ese nicho nos ha servido para tener una base.

¿Sigue?

No sé si la sensación es que yo soy quien decide, pero aquí hay un director deportivo y será el club el que decida dónde puedo encajar mejor. Soy muy de club y me gustaría afrontar el reto, pero sobre todo quiero tener la tranquilidad de que el club, como estructura, sigue funcionando y mejorando. Si el club decide que donde más puedo ayudar es entrenando en Segunda FEB, bien. Y si entendemos que tengo que realizar otras labores, también lo haré.

¿Qué BCB quiere construir?

Tengo una idea muy clara: no me gustaría que el BCB se convirtiera solo en un buen equipo profesional de baloncesto, sino en un buen club de baloncesto.

¿Qué necesita para competir en Segunda FEB?

Más recursos humanos. En Badajoz hay mucha gente que quiere ayudar, pero necesitamos entrenadores, asistentes y personas que quieran dedicarse al baloncesto. Hay mucha gente que compagina su trabajo con el club, pero yo tengo en la cabeza crear una estructura que sirva para que los jugadores que vienen aquí sean formados de verdad.

¿Mantendrán la filosofía de dar protagonismo a jugadores de casa?

Creo que para que realmente se formen los jugadores tienen que estar en equipos competitivos. No creo que nos hubiera ido bien decir que apostamos por la cantera y quedar últimos tres años. Un jugador se forma aprendiendo el rol de novato, ganándose minutos, peleando el puesto con un veterano y creciendo dentro del baloncesto real. Ahora está de moda decir que se necesitan minutos y protagonismo para crecer, pero si creces así en un equipo mediocre, quizá estás creciendo en una mentira.

¿Ha sido difícil gestionar los roles internos?

Sí. Una de las cosas que más trabajo me ha costado este año ha sido que los jugadores con menos minutos entendieran el enorme protagonismo real que tenían dentro de la estructura. En estos tres años hemos ido afinando: o tienes mentalidad ganadora y entiendes que esto es un deporte colectivo, o no cuentas conmigo. Siempre hay que renunciar a algo para ganar. Aquí tenemos que sumar todos.

¿Hay base en Badajoz para consolidar este proyecto?

Creo que sí, pero tenemos que ver si esto no es solo una moda. En los últimos tres años en Badajoz hemos perdido muy pocos partidos. A todo el mundo le gusta ver ganar a su equipo, pero yo quiero consolidar un proyecto en el que la afición se sume a lo bueno y a lo malo. Si perdemos cuatro partidos seguidos y deja de venir la gente, entonces no será que la ciudad quiere baloncesto, sino que se suma a la novedad. Badajoz tiene capacidad para tener un equipo en Segunda FEB, pero tenemos que sumar todos. Apoyar es una palabra fácil cuando te va bien y difícil cuando te va mal.

¿Es buen momento para el baloncesto extremeño?

Sí, creo que sí. Badajoz como ciudad ha mejorado y eso me parece objetivo. A nivel regional, si hay más equipos en ligas federativas, mucho mejor. Extremadura, por la hegemonía que tuvo Cáceres en ACB y en LEB Oro, merecería tener en el futuro un proyecto de referencia de toda la comunidad, como ya lo fue.

Precisamente la próxima temporada habrá derbi con Cáceres. ¿Qué le parece?

Me encanta. No sé cuántos años hacía que no pasaba. Yo no he visto nunca un Cáceres-Badajoz, así que estoy deseando que ocurra y muy contento por eso. Además, creo que este año Cáceres lo ha hecho bien. Tengo amistad con Jacinto Carbajal y ha hecho un buen trabajo.

¿Qué le diría a la afición para que no se baje ahora?

Les hablaría como Pablo Cuevas. Voy a tratar de seguir siendo una persona al servicio del club y de la ciudad. Quiero agradecerles lo que nos han ayudado, que ha sido más incluso de lo que puede parecer. Si hemos llegado aquí es pensando en ellos. Ellos nos han catapultado.