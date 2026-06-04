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Fútbol. Primera Federación

El presidente de la Diputación de Cáceres reitera su orgullo y su felicitación al Coria por su ascenso

Miguel Ángel Morales garantiza el apoyo de la institución al club

Momento de la recepción.

Momento de la recepción. / Diputación de Cáceres

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El Periódico Extremadura

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Cáceres

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, recibió este jueves al presidente del Coria, Aurelio Gutiérrez; el vicepresidente, Lorenzo Borreguero, y al director deportivo, Alfonso Gutiérrez, que acudieron acompañados de la alcaldesa de la ciudad, Almudena Domingo. Todos recibieron la felicitación por el reciente ascenso a Primera Federación.

Todos ellos agradecieron a la diputación el apoyo y colaboración que viene manteniendo con el club, lo que ayuda a éxitos como el que vive en estos momentos.

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Morales manifestó su voluntad de seguir por el mismo camino de “compromiso con el deporte, como herramienta también para el desarrollo económico y social de, no solo Coria, sino la provincia, porque todo ayuda al impulso y a la vertebración territorial”.

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