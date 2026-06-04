Fútbol. Primera Federación
El presidente de la Diputación de Cáceres reitera su orgullo y su felicitación al Coria por su ascenso
Miguel Ángel Morales garantiza el apoyo de la institución al club
El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, recibió este jueves al presidente del Coria, Aurelio Gutiérrez; el vicepresidente, Lorenzo Borreguero, y al director deportivo, Alfonso Gutiérrez, que acudieron acompañados de la alcaldesa de la ciudad, Almudena Domingo. Todos recibieron la felicitación por el reciente ascenso a Primera Federación.
Todos ellos agradecieron a la diputación el apoyo y colaboración que viene manteniendo con el club, lo que ayuda a éxitos como el que vive en estos momentos.
Morales manifestó su voluntad de seguir por el mismo camino de “compromiso con el deporte, como herramienta también para el desarrollo económico y social de, no solo Coria, sino la provincia, porque todo ayuda al impulso y a la vertebración territorial”.
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