El presidente de la Diputación de Cáceres reitera su orgullo y su felicitación al Coria por su ascenso

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, recibió este jueves al presidente del Coria, Aurelio Gutiérrez; el vicepresidente, Lorenzo Borreguero, y al director deportivo, Alfonso Gutiérrez, que acudieron acompañados de la alcaldesa de la ciudad, Almudena Domingo. Todos recibieron la felicitación por el reciente ascenso a Primera Federación.

Todos ellos agradecieron a la diputación el apoyo y colaboración que viene manteniendo con el club, lo que ayuda a éxitos como el que vive en estos momentos.

Morales manifestó su voluntad de seguir por el mismo camino de “compromiso con el deporte, como herramienta también para el desarrollo económico y social de, no solo Coria, sino la provincia, porque todo ayuda al impulso y a la vertebración territorial”.