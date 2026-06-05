Aarón, la experiencia que ahora enseña

Aarón Fernández fue durante años una de esas voces que pesan en un vestuario en diferentes clubs. De las que no necesitan levantar demasiado el tono para ser escuchadas. Catalán de nacimiento y cacereño por arraigo, construyó una carrera larga, reconocible y respetada en el fútbol extremeño, con el Cacereño como uno de sus grandes escenarios. En la antigua Segunda B fue un futbolista importante, un jugador de oficio, jerarquía y continuidad.

Hoy sigue teniendo esa misma mirada de futbolista, pero la ha llevado a otro sitio. Aarón continúa jugando, calcula que acumula ya 620 partidos y mantiene la idea de seguir compitiendo porque se encuentra bien físicamente. Su presente todavía aparece vinculado al Trujillo, aunque no tiene claro si continuará allí. Pero donde más se reconoce ahora es en los campos pequeños, en las tardes de entrenamiento, en los niños y niñas que empiezan a descubrir el fútbol desde abajo.

Sigue en el campo

El veterano de la antigua Segunda B es ahora entrenador de fútbol base. Y está feliz. Trabaja con niños y niñas en distintos espacios de Cáceres, desde el Colegio Delicias hasta Sportmaking, y también en el Vedruna, donde acaba de completar una temporada inolvidable. Su equipo se proclamó campeón regional después de ganar 2-1 al Flecha Negra en La Roca de la Sierra. Fue el último paso de un año redondo, la confirmación de un grupo que llevaba tiempo creciendo.

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«Hemos ganado la liga y también el campeonato de Extremadura. Tenemos una base. Han hecho una temporada espectacular», explica Aarón, orgulloso no solo del título, sino del camino. Porque para él la victoria no empieza el día de la final, sino mucho antes: en cada entrenamiento, en cada corrección, en cada niño que aprende a levantar la cabeza antes de pasar el balón.

Una base de oro

Su relato tiene algo de continuidad vital. Algunos de esos niños ya los tuvo en el Pebetero y en el Cacereño antes de llevárselos al Vedruna. Lleva varios años con ellos, y los ha visto crecer desde muy pequeños. «La experiencia es espectacular. Este año ha sido un temporadón. El equipo ha sido el que más puntos ha tenido de los cuatro grupos», cuenta.

El Vedruna no solo ganó su liga. También respondió en la fase decisiva. En el camino quedaron rivales como Gran Maestre, Puerta Extremadura, Don Benito y Flecha Negra. Antes, durante la competición, el equipo ya había competido ante canteras como Diocesano o Imperio. Nombres grandes para futbolistas todavía muy pequeños, niños de siete y ocho años que han firmado un curso que su entrenador no olvidará.

Aarón habla de ellos como un grupo especial, casi como una pequeña generación de referencia en Cáceres. «Son la envidia de la ciudad», dice por su calidad, pero sobre todo por su evolución. En el fútbol base, más que ganar, importa aprender a ganar. Entender el esfuerzo, el compañerismo, la puntualidad, la concentración, la alegría de entrenar. Y ahí aparece el otro Aarón, por lo que ahora puede transmitir.

La otra victoria

Esa doble condición lo hace singular. Por un lado, a sus 41 años sigue siendo futbolista. El competidor que no se ha quitado del todo las botas, que todavía se siente capaz, que conserva el cuerpo preparado y la cabeza metida en el juego. Por otro, empieza a consolidarse como formador. El entrenador que baja al detalle, que trabaja con niños y niñas, que disfruta viendo cómo un grupo mejora sin perder la ilusión.

Quizá por eso su nueva etapa tiene tanto sentido. Aarón Fernández no ha cambiado de mundo. Solo ha cambiado de lugar dentro del mismo. Antes era la voz de la experiencia en un vestuario sénior; ahora esa experiencia se convierte en enseñanza para quienes están empezando. Antes competía en campos de Segunda B; ahora celebra que un niño entienda una jugada, que una niña se atreva a conducir, que un equipo aprenda a ser equipo. Estuvo en el Arroyo, en el Moralo, en la UP Plasencia... en todos dejó huella. Todo eso cuenta ahora.

El título regional del Vedruna es el premio visible. La liga ganada, la final ante el Flecha Negra, el 2-1 en La Roca de la Sierra, los abrazos y la foto de campeones. Pero lo que más le llena parece estar en otra parte. «El crecimiento, el día a día… Ha sido precioso. Es la primera vez que ganan la liga y el campeonato de Extremadura. Los niños se merecen todo», resume.

Aarón Fernández sigue jugando. Sigue compitiendo. Sigue sintiéndose futbolista. Pero ahora también ha descubierto otra forma de pertenecer al fútbol: ayudar a que otros lo entiendan, lo disfruten y lo quieran. El mismo jugador que fue importante en el Cacereño y un referente de la vieja Segunda B es hoy un entrenador de base feliz en Cáceres. La voz de la experiencia, esta vez, habla para los que empiezan.