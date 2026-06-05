El extremo Javi Areso continúa en el Mérida

El Mérida ha anunciado este viernes la renovación de Javi Areso, que seguirá vistiendo la camiseta romana la próxima temporada. El extremo navarro, incorporado al conjunto emeritense para la campaña 2025-26, continuará así formando parte del proyecto deportivo del club tras ganarse la confianza de la entidad y de su técnico, Fran Beltrán.

Francisco Javier Areso, nacido en Cascante el 3 de septiembre del año 1997, llegó al Mérida el pasado verano procedente del Tarazona, equipo en el que militó durante tres temporadas y donde fue una pieza importante en su ascenso y permanencia en la tercera categoría. El club romano destacó en su fichaje su velocidad, verticalidad y capacidad para adaptarse a distintas posiciones del frente de ataque.

Areso, que en la plantilla del Mérida con el dorsal 11 y ha jugado mayoritariamente en la posición de extremo derecho, continuará aportando profundidad y alternativas ofensivas al equipo después de una primera temporada en la que ha alternado titularidades (20) y suplencias (14). Ha disputado 1.100 minutos, con cuatro goles y tres asistencias en total.

Continuidad

Su renovación se enmarca en la planificación deportiva del club de cara a la próxima temporada, con la intención de mantener una base competitiva y dar continuidad a jugadores que han formado parte del bloque romano.

El futbolista navarro contaba anteriormente con experiencia en Primera Federación, categoría en la que ya acumulaba más de 60 partidos antes de su llegada al Mérida.

Con su continuidad, el club asegura una pieza más para su ataque y avanza en la configuración de la plantilla, en la que también seguirá el meta húngaro Adrián o el centrocampista Benny y no hará lo propio Chiqui, que ya anunciado que se marcharía a otro destino. Tampoco continúa el meta Cacha.