Iker Pérez, hambre de bicicleta en casa

“Hay hambre de bicicleta. Pero también tranquilidad. La carretera nos pondrá en nuestro sitio”, dice Iker Pérez. El ciclista Navaconcejo, corredor del Caja Rural-Alea, llegará con buenas piernas, confianza y un recorrido que le invita a mirar hacia delante a la Vuelta Ciclista a Extremadura élite y sub-23, que se disputará del 12 al 14 de junio de 2026. La ronda regional, recién presentada, contará con tres etapas, más de 480 kilómetros y hasta cinco corredores extremeños en la salida. Entre ellos, Pérez aparece señalado como uno de los nombres propios. Viene de ganar la última prueba de la Copa de España, la Vigo Copa de España, una cita de 180 kilómetros, seis puertos puntuables y 4.000 metros de desnivel acumulado. Ganó en solitario, después de rodar escapado. Un aviso serio antes de correr en casa.

La Vuelta a Extremadura todavía busca a su tercer ganador extremeño en categoría élite y sub-23. Hasta la fecha solo dos corredores de la región han inscrito su nombre en el palmarés: el ciclista de Azuaga Ernesto Manchón, vencedor en 1997, y el placentino Pedro Romero, ganador en 2006, en una edición marcada por la presencia de la prueba dentro del panorama profesional por los caprichos normativos de las nuevas categorías continentales impulsadas entonces por la Unión Ciclista Internacional.

Pablo Carrascosa, hoy profesional en el Kern Pharma, ha estado cerca de convertirse en el tercero en un par de ocasiones: tercero en 2023 después de liderar la carrera desde el segundo día hasta la última etapa, y séptimo en 2024 tras salir líder de una segunda jornada en la que logró la victoria. La ronda regional aún aguarda a su tercer hombre.

Un corredor en el foco

Iker Pérez centra ahora muchas miradas. “Llego en un buen momento, el recorrido me gusta y estoy con ganas de competición, porque iba a correr con la selección en la República Checa y al final causé baja por un virus gastrointestinal. Así que hay hambre de bicicleta. Pero también tranquilidad. La carretera nos pondrá en nuestro sitio”, comenta.

Sobre el papel, el extremeño cree que puede tener opciones de disputar. Pero en su discurso no hay exceso de ruido. “Tengo la confianza del equipo, pero si las piernas no responden y toca ayudar a un compañero que esté mejor, por supuesto lo voy a hacer encantado, como siempre”, explica.

El año pasado ya pudo dejarse ver delante. En 2025 finalizó 28º, a los mismos 18 segundos del ganador que una veintena larga de corredores. Aquella fue su tercera participación. La de 2026 será la cuarta: ha hecho pleno de asistencias en la categoría sub-23. Y en ese recorrido también se ha ido construyendo como ciclista.

“El año pasado pude estar delante y fue una experiencia muy positiva. Luego, en verano, llegó la oportunidad de correr como stagiaire varias carreras en Italia y, además de disfrutar mucho de competir con Adam Yates o Isaac del Toro, acabé bastante bien el año. La buena andadura de este también se basa un poco en ese gran final”, relata.

Madurar en la sub-23

Pérez siempre ha corrido en el campo amateur enrolado en el Caja Rural-Alea, al que llegó desde la estructura del Electromercantil-GR100 que tutelan desde Plasencia Rubén Martín y Pedro Romero. “Yo empecé a competir relativamente tarde, como cadete de segundo año o como juvenil de primero. Ya en el Electromercantil pude salir a competir mucho fuera. Fue un salto”, recuerda.

Desde esa experiencia, también observa con perspectiva el salto de algunos juveniles directamente al profesionalismo. “Me parece acertado si el corredor tiene ese nivel necesario, siempre con la debida paciencia con su desarrollo madurativo. Sin presiones innecesarias. Pero también creo en el valor de la categoría sub-23. Yo mismo lo he vivido en mis carnes. El primer año no tenía ni idea, no estaba físicamente desarrollado. Y ahora veo las cosas de otra forma: puedo anticiparme a muchas situaciones, manejo la presión y no me pongo nervioso”.

La evolución ha sido progresiva. “Mi segundo año en la categoría sub-23 realmente fue como un primero, porque fue mi primera campaña completa, sin problemas físicos como los que tuve un año antes. Ahí ya noté mejoría. Y el proceso siguió. Ahora tengo más conocimientos, más visión de carrera y, por supuesto, también más experiencia”, añade.

Tres etapas con trampa

La Vuelta a Extremadura 2026 va a ser un escenario inmejorable para plasmar esa madurez. A juicio de Pérez, el recorrido tiene bastante más dificultad de la que puede parecer a simple vista. “Las tres etapas tienen su miga. La primera no parece tan dura, pero es una zona donde el calor se nota mucho y la gente que no esté acostumbrada lo puede pasar mal. Es una etapa peligrosa que puede deparar diferencias”, analiza.

La segunda jornada le atrae especialmente por su kilometraje. “Es especialmente larga. En la categoría se estilan más distancias en torno a los 150 o 160 kilómetros y aquí encontramos de golpe una veintena más. Y el calor también, claro. A mí las carreras largas y duras se me dan bien. Me viene bien que haya fatiga en el ambiente y ese día posiblemente nos vamos a ir a las cuatro horas y media de carrera”.

Fotogalería | Presentación de la Vuelta a Extremadura y los perfiles de las 3 etapas / Junta de Extremadura

La última etapa, sin embargo, es la que más le gusta. “Es la más dura. Podría serlo incluso más. El Robledo se hará duro, se va a seleccionar mucho la carrera y sigue quedando mucho terreno complicado después”, apunta.

El paraíso del Jerte

Iker Pérez vive en un territorio privilegiado para la bicicleta. El Valle del Jerte ofrece puertos de montaña, carreteras de entrenamiento y también rutas de bicicleta de montaña, como bien proclama cada final de temporada la Scott Picota Bike Race by Orquin, con una etapa precisamente en Navaconcejo.

“No me quejo, sí que vivo en un paraíso. Ahora es verdad que hay algo más de tráfico por la campaña de la cereza, pero es una zona fabulosa”, comenta. Su rutina de entrenamiento depende en parte de los estudios. “Cuando estuve de prácticas entre febrero y mayo en el pueblo entrenaba por la tarde. Ahora, con el proyecto final, hago, como digo en broma, vida de rico: me levanto sin prisa, entreno bien, almuerzo sin prisa… Me gusta dedicarle un rato a la Playstation también para desconectar”.

Entre todos sus escenarios de entrenamiento, hay uno que sobresale: el Puerto de Piornal. “Igual tiene seis o siete vertientes por carretera y de montaña otras pocas más. Es bastante completo. Es el puerto donde hago todas las series, cuando tocan”, explica. Le gusta especialmente la subida desde Garganta la Olla, “muy entretenida por las curvas”, aunque la que más veces asciende al año es la de Casas del Castañar. “Cuando la Vuelta a Extremadura llegó aquí hace unos años lo disfruté mucho. Estaba en esa edición y además estuve en la fuga”.

Una vuelta con margen para crecer

De cara al futuro, el extremeño confía en que los proyectos federativos con la Vuelta a Extremadura sigan creciendo. “A nivel organizativo son carreras de primer nivel. No lo digo por barrer para casa, en absoluto: estando dentro del pelotón creo que la vuelta masculina es una de las mejores a nivel de organización que hay en España. Y la femenina, por lo que me cuentan, igual”.

El jerteño desea que la carrera pueda ampliar días y territorio. “Ojalá puedan crecer en número de jornadas. Esto permitiría cubrir más territorio, porque Extremadura al final son las dos provincias más grandes de España y cuentan con muchísimo terreno. Los recorridos siempre han sido muy equilibrados, en el sentido de tener en cuenta diferentes perfiles. Yo, en este sentido, preferiría tres etapas de montaña, que es el terreno que más me gusta”, bromea.

Puestos a elegir enclaves, no duda. “El Piornal siempre, me encanta este puerto. Y uno más desconocido, que sería una pasada, sería El Esperabán, en Las Hurdes. Es un puerto largo. Desde Pinofranqueado son como veinte kilómetros o así, muy tendidos al principio y con los últimos nueve realmente muy duros, con rampas del 17%. Pero arriba no hay nada, no lleva a ningún sitio. La carretera, de momento, se acaba en la cima”.

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Quizá por eso suena tan bien como metáfora. La Vuelta a Extremadura sigue buscando a su tercer ganador extremeño. Iker Pérez llega con oficio, recorrido y hambre. Después, como dice él, será la carretera la que ponga a cada uno en su sitio.