El Almería saca un empate en Castalia en el play-off de ascenso a Primera

El Almería logró llegar con la eliminatoria igualada (1-1) a los Juegos del Mediterráneo ante un Castellón que dispuso de ocasiones para haberse marchado con ventaja al partido vuelta del martes en la primera semifinal del play-off de ascenso a Primera.

El Castellón salió con el mismo planteamiento que en la competición doméstica y se hizo poseedor del balón. Los locales dispusieron de las mejores oportunidades en la primera mitad. Primero Andrés Fernández salvó a su equipo al sacar un mano a mano ante Camara. También lo intentó Pablo Santiago con un disparo a puerta tras asistencia de Calatrava, pero el balón se marchó fuera.

Una velocidad más

El Almería, que estaba cerrado atrás, se estiró a partir de la media hora de juego, pero apenas inquietó la portería de Matthys y se encontró con un Castellón que le dio una velocidad más al partido en los minutos finales de la primera parte.

En un córner a su favor y después de que el balón se quedará dividido durante varios segundos en el área pequeña visitante, el central Fabrizio Brignani lo tocaría de espuela para avanzar a su equipo y lograr el 1-0 con el que se llegó al descanso.

El conjunto de Rubi cambió su planteamiento en la segunda mitad y consiguió quitarle el balón al Castellón. La entrada de Nico Melamed al campo y de Thalys le dio frescura en ataque. Precisamente, Nico asistió desde banda derecha a Arribas, que en el corazón del área castellonense empujó el balón al fondo de la red donde no pudo llegar Matthys para poner el 1-1 en el minuto 66.

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Los jugadores del Almería celebran el gol de Arribas, este sábado en Castalia. / Andreu Esteban / EFE

El Castellón asimiló el empate y pudo adelantarse en la eliminatoria con un golpeo de Raúl Sánchez en área del Almería, pero el balón se paseó por el área pequeña sin encontrar quien lo empujara. Bonini y Rodrigo Ely emergieron como líderes en la defensa visitante para cortar el peligro albinegro con sendas oportunidades para llegar a la portería de Andrés Fernández, aunque el resultado ya no se movió y la eliminatoria se decidirá en los Juegos del Mediterráneo.