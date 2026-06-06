El Nuevo Vivero busca sellar el billete a la final nacional

El Badajoz afronta este domingo uno de los partidos más importantes de la temporada. El conjunto blanquinegro recibe al Moralo en el Nuevo Vivero el domingo a las 19.30 con la ventaja del 0-2 cosechado en el encuentro de ida y con el objetivo de certificar su presencia en la final nacional de la fase de ascenso a Segunda Federación, donde esperará Cuarte o Atlético Monzón (el Cuarte venció 0-2 en la ida).

Los pacenses dieron un paso de gigante hace una semana en Navalmoral de la Mata. Pese a que el Moralo fue superior durante los primeros cuarenta y cinco minutos, el equipo de Miguel Ángel Ávila golpeó en los momentos clave gracias a los tantos de Alegría y Pablo Rodríguez. Además de la efectividad en ataque, el Badajoz mostró una notable solidez defensiva, sustentada en las actuaciones de Tienza, Lolo González y Jesús Sánchez, que impidieron que el Moralo encontrara el camino del gol.

Domingo, Quezada y Calles, disponibles

Sin embargo, en el vestuario blanquinegro nadie quiere confiarse. Así lo dejó claro Miguel Ángel Ávila este viernes en la rueda de prensa previa al encuentro. El técnico recordó que la eliminatoria arranca de nuevo cuando el árbitro señale el inicio y que su equipo debe centrarse en ganar el partido, sin mirar el resultado conseguido en la ida.

«Lo que pasó la semana pasada está muy bien, pero forma parte del pasado», señaló el técnico, que espera una versión muy competitiva de los cacereños. Ávila no prevé grandes cambios en el planteamiento del Moralo y considera que los visitantes intentarán asumir el protagonismo con balón y explotar su fortaleza en las transiciones.

La semana ha dejado además noticias positivas para los blanquinegros. Borja Domingo, Calles y Gus Quezada estarán disponibles para el encuentro, ampliando las alternativas de un equipo que únicamente mantiene las bajas de Barrena, Lobato y Barba.

Con una ventaja importante pero todavía no definitiva, el Badajoz buscará apoyarse en el ambiente del Nuevo Vivero para cerrar la eliminatoria. Noventa minutos separan a los pacenses de la última ronda del ascenso y el objetivo no es otro que completar el trabajo iniciado en Navalmoral y seguir soñando con el regreso a Segunda Federación.

Un Moralo sin nada que perder

Competir hasta el final. El Moralo hace suyo el más puro sentimiento deportivo para intentar la remontada en el partido de vuelta de su eliminatoria final del playoff regional. Tras perder 0-2 en la ida, el reto es mayúsculo. Una ventaja de al menos dos goles le llevaría a forzar la prórroga, en la que se vería obligado a aumentar la ventaja. Al Moralo solo le sirve ganar por tres goles de diferencia, ya que cualquier otro marcador clasifica a su rival.

El equipo entrenado por José Antonio Ruiz no quiere sentirse derrotado antes de tiempo y pretende hacer un buen partido para pelear por la remontada y también dignificar el campeonato. Poner de su parte el esfuerzo necesario servirá para buscar su propio beneficio. También sería útil para unirse a los que todavía defienden que la Tercera Federación extremeña es una digna competición, obligados desde hace mucho a argumentar con datos y hechos que la Tercera no es un pozo. Tan lícito es buscar ascender de categoría, como competir cada año en una liga que ha vuelto a derrochar igualdad y emoción. Este Badajoz-Moralo es el último partido de la campaña 25-26 en el grupo XIV. Al vencedor de la final le espera el último y definitivo cruce contra el campeón aragonés (en la ida el Cuarte derrotó 0-2 al Atlético Monzón).

El Ayuntamiento fleta un bus

El Moralo viaja animado por el buen partido del domingo pasado, en el que lo único que no le acompañó fue el resultado (0-2 venció el Badajoz). Contrarrestar la capacidad del equipo blanquinegro para hacerse fuerte en su estadio será el primer objetivo visitante. Luego tendrá que hacer goles, en plural, si quiere acercarse al difícil objetivo de la remontada. El Moralo ganó en el Nuevo Vivero el partido de liga regular disputado el pasado mes de febrero (gol de Goodluck en el descuento).

Por otro lado, habrá que esperar para saber si hay presencia palpable de seguidores desplazados desde la capital del Campo Arañuelo. De momento, el Ayuntamiento de Navalmoral ha puesto un autobús gratuito a disposición de los aficionados que quieran viajar. El precio de la entrada tendrá para los visitantes el mismo coste del establecido en la ida para los aficionados del Badajoz, fijándose en 13 euros.

Terminar aquí la temporada, en la que el balance sería sin duda bueno aunque pierda la final regional, o lograr un auténtico hito con una clasificación contra todo pronóstico para la final contra un rival aragonés. Así se presenta el futuro inmediato del Moralo.

Homenaje a Pepe Obreo

Desde Ambición Blanquinegra, con la colaboración del Badajoz, antes del inicio del partido se rendirá homenaje a José María Obreo Matamoros, conocido por todos como Pepe Obreo, la voz que dio vida al himno del Badajoz.

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Tras ser localizado por miembros de Ambición Blanquinegra, el propio Obreo trasladó la ilusión que le supondría recibir un reconocimiento por una contribución que siempre había quedado relegada a los créditos de la grabación original. Por ello, antes del inicio del encuentro, se le hará entrega de una placa conmemorativa en agradecimiento a su aportación a la historia y la identidad del club pacense.