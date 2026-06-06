Salva, adiós a un histórico de Cacereño, Plasencia y Mérida

Cáceres ha despedido esta semana a Salvador Gómez Mateos, 'Salva', uno de esos nombres que forman parte de la memoria sentimental del fútbol cacereño. Futbolista de talento, hombre cercano y muy querido por quienes compartieron vestuario, grada o conversación con él, Salva deja tras de sí el recuerdo de una trayectoria ligada de manera especial al Cacereño, aunque también defendió las camisetas del antiguo Mérida y del Plasencia. Y, sobre todo, se dice adiós a una "buena persona", se coincide.

Nacido en Cáceres el 19 de junio de 1936, Salva comenzó a jugar en el San Fernando del Frente de Juventudes, equivalente al Cacereño juvenil de la época. Desde muy joven destacó por sus condiciones técnicas, hasta el punto de ser convocado por la selección extremeña junto a otros futbolistas de la cantera. Posteriormente fichó por el Plasencia, donde debutó en la temporada 1955-56, antes de regresar al Cacereño, club con el que mantuvo siempre un vínculo especial.

Un futbolista técnico y polivalente

Su carrera estuvo marcada por una calidad que quienes le vieron jugar no olvidaron. Él mismo se definía en una revista local como un futbolista "más bien técnico”, capaz de dominar ambas piernas, con buen golpeo de balón y facilidad para adaptarse a distintas posiciones. Jugó como extremo, medio e incluso delantero centro. En el Plasencia llegó a firmar una tarde memorable como ariete, con siete goles al Imperio de Mérida.En la ciudad del Jerte también tiene un rincón especial y también se le ha recordado este viernes.

Salva formó parte de una generación recordada del fútbol extremeño. En el Plasencia coincidió con Asenjo en el grupo de Madrid y ambos fueron considerados integrantes de una de las mejores líneas medias del grupo. También compartió dos temporadas con su hermano Nandi, otro nombre propio de aquella época, en una etapa que siempre recordaba con especial cariño.

Interés de grandes

Su fútbol llamó la atención de clubs importantes. Antes de marcharse al servicio militar, que cumplió en Sidi-Ifni en pleno conflicto de 1959, el Atlético de Madrid se interesó por sus servicios tras un partido disputado en Cáceres frente al equipo rojiblanco de Rivilla, Peter, Escudero o Collar. También Las Palmas quiso ficharle por mediación de Cabrera, aunque ninguna de aquellas operaciones llegó finalmente a concretarse.

Además del Cacereño y el Plasencia, Salva también jugó en el Mérida. Más tarde regresó al Cacereño y acabó desarrollando una larga etapa en el Plasencia. Ya en el tramo final de su carrera, incluso disputó partidos como amateur con el Cacereño Atlético en Primera Preferente. Una peritonitis le obligó a retirarse a los 33 años, después de un año y medio de recuperación. Después mataría el gusanillo en el fútbol veterano de su ciudad natal, donde se le recuerda con un gran cariño por gente como Fernando Lucero.

Entre sus recuerdos más felices siempre destacaba algo sencillo y profundo: haber hecho lo que más le gustaba, jugar al fútbol. Hablaba con admiración de entrenadores como Ángel Humaran, al que consideraba una excelente persona y el técnico que más le enseñó, y recordaba con orgullo aquella delantera formada por Felipe, Noni, Ruiz, Moreno y él mismo, capaz de marcar 136 goles en una temporada.

Una huella más allá del campo

Pero la huella de Salva no se limitó al terreno de juego. También fue una persona muy apreciada en su vida diaria y en su trayectoria profesional posterior, especialmente durante sus años de trabajo en la entonces Residencia Sanitaria, donde dejó igualmente un recuerdo de cercanía, compromiso y buen trato. Quienes le conocieron fuera del fútbol destacan esa misma humanidad que le acompañó siempre: un hombre sencillo, afable y querido.

Con la muerte de Salva Gómez Mateos se va un futbolista de otra época, de los que ayudaron a construir la memoria del decano extremeño y del fútbol regional mucho antes de los focos actuales. Cáceres pierde a un deportista querido, a un profesional recordado con cariño y a una buena persona. El Cacereño, a uno de los suyos. Y el fútbol regional, a una figura que merece ser recordada con respeto, gratitud y afecto.