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El Stabia de Mérida aspirará al título de la Liga Nacional

El equipo femenino se mete entre los cuatro primeros y el masculino consigue su objetivo de la permanencia

El equipo femenino del Stabia, este fin de semana.

El equipo femenino del Stabia, este fin de semana. / Stabia

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El Periódico Extremadura

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Cáceres

Excelentes resultados este fin de semana para el Judo Club Stabia, el equipo patrocinado por el Ayuntamiento de Mérida, la Junta de Extremadura y la Fundación Jóvenes y Deporte. Los deportistas emeritenses acudían a la segunda jornada de la Liga Nacional en Villaviciosa de Odón con dos objetivos. Mientras que los chicos buscaban esquivar la lucha por el descenso, las chicas aspiraban a meterse entre los cuatro equipos que se disputarán el título el próximo 20 de junio. Ambos fueron logrados tras una meritoria actuación.

Los primeros en saltar al tatami fueron los chicos del equipo masculino. Tras una dura primera jornada donde quedaron privados de la lucha por el título por apenas una derrota, los emeritenses habían de enfrentarse a Sakura (Madrid), Judo Club Sotillo (Madrid) y Judo Club Binéfar (Aragón).

Sin Dani Nieto

Los tres encuentros fueron solventados con un 3-2 a favor de los extremeños, que lograron sobreponerse a la ausencia de su capitán, Dani Nieto, por lesión, a quien dedicaron sus victorias. De este modo, aseguran la permanencia y lucharán por estar entre el quinto y octavo puesto en la última jornada.

El equipo masculino.

El equipo masculino. / Stabia

Por su parte, tras una gran primera jornada, el equipo femenino liderado por Cristina Cabaña y Sara Fernández buscaba una de las cuatro plazas para gran final del 20 de junio. Para ello, debían enfrentarse a las madrileñas de Judo Valdemoro, Asociación Judo Móstoles y las canarias de Akari Las Nieves.

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Los encuentros fueron resueltos con 3-2, 4-1 y 3-2, por lo que se sitúan entre las favoritas para hacerse con el título ante otras tres duras rivales.

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