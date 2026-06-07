Buen ambiente en el Slalom Ráfagas en Almendralejo

El Slalom Ráfagas, celebrado en Almendralejo, volvió a demostrar el buen momento que atraviesa esta disciplina en Extremadura. La prueba registró un notable aumento de participación respecto a la anterior cita, con un total de 23 equipos inscritos, una circunstancia que también atrajo a más público que en la jornada inaugural. La competición se celebró en una de las zonas con mayor afición al motor de la región y fue valedera para el Campeonato de Castilla-La Mancha.

Con el habitual programa intenso de los slaloms, la actividad comenzó a las diez de la mañana, momento en el que los participantes empezaron a saltar a pista. El recorrido combinó memorización, velocidad y habilidad, tres ingredientes fundamentales para destacar en esta especialidad.

Jonathan Vázquez, al volante de su Peugeot 106 S16, marcó el mejor tiempo de la manga inicial y parecía en disposición de repetir la victoria conseguida el pasado año. Sin embargo, una avería de motor le impidió completar la segunda manga y le dejó sin opciones. Esa circunstancia, unida a la mejora de Jesús Alberto Barriga, permitió que la victoria se fuese a manos del piloto del espectacular BMW 323i, que firmó un triunfo en su primera participación de la temporada.

El campeón absoluto, en plena carrera. / FEXA

La lucha por la tercera plaza estuvo muy ajustada. Manuel Fernández acabó adjudicándose el puesto y fue, además, el mejor entre los pilotos castellanomanchegos. Jonatan La Hoz se quedó a las puertas del podio por poco más de medio segundo.

David Herrera, quinto en la clasificación absoluta, fue el mejor piloto de Promoción y no se vio inquietado por sus compañeros de categoría Manuel Palacios y Jorge Romero, que finalizaron sexto y séptimo, respectivamente.

El ambiente familiar, habitual en los slaloms tanto dentro como fuera de la pista, también tuvo protagonismo en esta edición. Marcos Cerezo padre y Marcos Cerezo hijo compartieron un Golf GTi 16v en una jornada marcada por el pique sano. La victoria familiar fue para Marcos Junior, undécimo clasificado, justo por delante de su padre.

David Herrera refuerza su liderato en Promoción

La categoría de Promoción contó con seis participantes entre los pilotos menos experimentados. David Herrera volvió a imponerse después de una primera manga con penalizaciones y una segunda pasada impecable, resultado que le permite reforzar su liderato provisional en el campeonato y alcanzar, además, la quinta plaza absoluta.

A casi tres segundos del vencedor terminó Manuel Palacios, que no pudo dar caza a Herrera tras sumar 20 segundos de penalización en la última manga. Jorge Romero completó el podio de la categoría, superando por poco a Manuel Hernández, con Peugeot 206 GTi.

También completaron la clasificación Juan Francisco García y la jovencísima Lucía Gómez, que debutó en competición con tan solo 16 años.

Cristofer Prieto manda entre los car cross

En la categoría Car Cross participaron Cristofer Prieto y Steven Guerrero, los dos únicos pilotos presentes en Almendralejo con este tipo de vehículos. Ambos ofrecieron el espectáculo habitual de los car cross, aunque los dos acumularon numerosas penalizaciones en la primera pasada.

Cristofer Prieto, más rápido y experimentado, se mostró claramente superior y se adjudicó la victoria. Steven Guerrero, que continúa progresando en sus primeros pasos dentro del automovilismo, terminó segundo a dos segundos del mejor tiempo del día.

La próxima cita será el undécimo Slalom de Fuente de Cantos, previsto para el 4 de julio. La prueba supondrá el regreso de la especialidad con un horario de tarde-noche, pensado para evitar las horas centrales de calor, y con un atractivo recorrido mixto. Una cita que promete seguir ganando adeptos entre los aficionados al motor.