Dulce empate para un Badajoz que jugará por el ascenso

Ficha técnica: 0 - CD BADAJOZ: Tienza; Álex Galán (Calles, min. 62), Lolo González, Jesús Sánchez, Pata, Fran Miranda, Gus Quezada (Moyano, min. 71), Pavón (Manu Hernández, min. 82), Carlos Bravo (Pablo Rodríguez, min. 82), Bermúdez, Alegría (Borja Domingo, min. 71). 0 - MORALO CP: Navajas; Iván Sánchez, Liam (Ilias, min. 77), Robinho, Javi González, Omar, Eteme, Goodluck (Moha, min. 71), Perdi (Gasolina, min. 66), Chele, Isma Nedoui. ÁRBITRO: Alejandro Picón Domínguez (extremeño). Amonestó a los locales Gus Quezada y Lolo Gonzáelz, y a los visitantes Ruíz y Omar. INCIDENCIAS: En torno a 5.000 espectadores en el estadio Nuevo Vivero.

Empate sin goles entre Badajoz y Moralo en la vuelta de la final regional de la fase de ascenso a Segunda Federación que beneficia a los pacenses. Los blanquinegros, que se impusieron en la ida por 0-2, lograron mantener invicta su meta, gozaron de varias acciones claras que no consiguieron convertir y se medirán al Cuarte en la fase final por el ascenso después de que los zaragozanos superaran al Atlético Monzón.

Quezada, única novedad en el once

Gus Quezada fue la única novedad que introdujo Ávila en su once con respecto al partido de ida. El centrocampista ecuatoriano inició de la partida formando pareja en la sala de máquinas junto a Fran Miranda, relegando a Manu Hernández al banquillo.

El duelo comenzó muy igualado. El arreón que se esperaba del Moralo tratando de recortar distancias en el global de la eliminatoria no fue tal y el Badajoz consiguió minimizar las prestaciones ofensivas de su rival.

El primer acercamiento peligroso iba a tener a Bermúdez como protagonista. El atacante blanquinegro se hacía con el cuero en el sector diestro del área, conseguía hacerse hueco con un quiebro y conectaba un disparo al palo largo que se marchaba desviado tras tocar en un defensor visitante.

También acumularía llegadas el Moralo pasado el ecuador del primer tiempo. Los hombres de Ruiz trataban de aprovechar la velocidad de sus hombres de banda para combinar en el centro y buscarlos en profundidad. Así iba a llegar la acción más clara del primer tiempo para los moralos. Chepe conseguía poner un balón raso a la frontal del área que encontraba a Omar, pero su disparo iba a marcharse muy por encima de la meta de Sergio Tienza.

La primera mitad iba a concluir con una nueva ocasión de Bermúdez. Pavón lograba encontrar al pacense dentro del área, que conseguía girarse al controlar el esférico y conectar un potente zurdazo que se topaba con un gran Navajas.

Navajas evitó la sentencia

La segunda parte inició con ocasiones para ambos equipos. El Moralo encadenó dos llegadas muy claras por el costado zurdo que no llegaron a encontrar un rematador. El Badajoz por su parte, tuvo en las botas de Pavón el 1-0, pero Navajas volvió a dejar una gran intervención.

Volvió a rozar el primero del duelo el Badajoz antes de llegar a la hora de partido. Carlos Bravo llegaba en el segundo palo para rematar un centro de Pavón que Iván Sánchez despejaba en la línea de gol.

Con el Moralo muy volcado, los hombres de Ávila dispondrían de tres acciones muy claras para haber sentenciado definitivamente la eliminatoria de no ser por un soberbio Navajas. El meta del Moralo ganó duelos a Pavón, Pablo Rodríguez y Bermúdez y puso el candado a su portería con mucho acierto.

El Badajoz mira al Cuarte

Finalmente y con el tiempo añadido ya cumplido, el colegiado decretaba el final del partido, certificaba el empate a cero y la posterior clasificación del Badajoz a la final nacional de la fase de ascenso a Segunda Federación. Los hombres de Miguel Ángel Ávila completaron una sólida actuación, lograron evitar que el Moralo se metiera en el partido y gozaron de varios acercamientos muy claros, especialmente en el último tramo del encuentro, que de no ser por Navajas habrían acabado en gol.

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Los blanquinegros afrontarán la ida de la eliminatoria nacional la próxima semana. El Cuarte, que hizo valer su ventaja de dos goles pese a caer en la vuelta por 0-1 ante el Atlético Monzón, será el rival a batir.