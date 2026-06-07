"Por lo que nos han dicho, las instituciones se van a estirar con el Coria"

Dice que ya duerme con normalidad, que va a seguir con la humildad como seña de identidad y que se siente orgulloso de que el club que preside, el Coria, esté entre los mejores 80 de España. El ascenso a Primera Federación, el futuro, los problemas, las cifras, la renovación del técnico, Rai Rosa ("no pensamos en ningún otro")... todo lo explica en esta entrevista Aurelio Gutiérrez, 'Lely', un "simple enfermero", como él se autoproclama, que desde hace 15 años lleva las riendas del club extremeño.

Hace una semana, justo a la hora de hacer esta entrevista, estaban poco menos que ascendiendo. ¿Quién se lo iba a decir al Coria?

Pues sí, la verdad que sí. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros? Estábamos jugándonos un ascenso en un sitio y en un campo con un marco incomparable como el Carlos Tartiere. Era un ascenso impensable hace un tiempo, pero creo que muy merecido después de la trayectoria del equipo durante la temporada.

Habían pasado unos 25 minutos del partido. ¿Tenía Aurelio Gutiérrez buen ‘feeling’ o lo estaba pasando mal?

En ese momento lo estábamos pasando mal, porque creo recordar que en el minuto 20 fue el penalti que para Aarón. Ellos habían tenido tres o cuatro ocasiones y estábamos sufriendo. Es cierto que nosotros también tuvimos un par de oportunidades muy claras en el primer tiempo, pero reconozco que sufrí muchísimo.

'Ponerse las pilas'

Es muy bonito ascender con el Coria, pero ¿y ahora qué?

Ahora toca ponerse las pilas e intentar estar a la altura de lo que nos marca la categoría. Son muchos requisitos los que nos están exigiendo, pero estamos intentando ponernos manos a la obra, ayudados por el Ayuntamiento de Coria y por su alcaldesa, Almudena Domingo, que se está portando genial. También por las instituciones, por la Diputación y la Junta de Extremadura, que nos van a ayudar en todo lo que puedan. Son muchas exigencias y espero poder llevarlas a cabo y tenerlas perfectamente adecuadas y preparadas para cuando comience la competición.

Manteado por los jugadores tras el ascenso. / Cedida por Aurelio Gutiérrez

¿Le ha entrado algo de vértigo a Aurelio Gutiérrez con el horizonte de la Primera Federación?

La verdad es que sí. Te da reparo, te da un poquito de vértigo, porque dices: “Es algo nuevo, algo que no conocemos”. Pero eso nos pasó también hace cuatro o cinco años, cuando ascendimos a Segunda Federación, y creo que nos adaptamos muy bien. Ahora vamos a intentar coger el ritmo de esta competición y que no se note que somos unos novatos.

¿Es un problema real o un bendito problema para el Coria haber ascendido?

Para mí es un bendito problema. Ojalá todas las cosas fuesen así. Es algo muy grande pensar que estás en la tercera categoría del fútbol nacional, entre los 80 mejores equipos de toda España. Para un pueblo o una ciudad como Coria, con 12.000 habitantes, es un bendito problema. Creo que es algo muy grande, muy beneficioso para el club, para la ciudad y para toda la comarca, y debemos aprovecharlo.

Hay casos como el Arenteiro o el Tarazona, de clubs modestos, que están ahora mismo en una situación complicada en lo económico. ¿Piensa Aurelio Gutiérrez en eso?

No quiero pensar en ello. Son muchos años los que llevamos aquí y creo que la mayoría de las veces hemos hecho las cosas bien. Hay que saber hasta dónde podemos llegar. Si sabes lo que vas a ingresar, tienes que saber hasta dónde puedes llegar. No hay que volverse loco por estar en una categoría más grande ni pensar que todo va a salir bien. Hay que tener los pies en el suelo, ser muy cautos y muy humildes. Muy humildes, en mayúsculas. E intentar no hacer excesos que luego repercutan.

Más de un millón de presupuesto

En cualquier caso, hará falta mucho dinero. ¿Cuál puede ser el presupuesto del Coria?

No lo sé todavía. Estamos haciendo números. Espero que entre mañana y pasado tengamos quizá algo más claro. Este año se pasará del millón de euros perfectamente, pero no puedo decir cuánto porque seguimos haciendo cuentas y reuniéndonos con patrocinadores. Es difícil cuantificarlo aún.

¿Y cuánto ha sido aproximadamente el presupuesto de esta última temporada?

El último puede haber sido de 700.000 u 800.000 euros, contando todo el club.

¿Cómo está económicamente el Coria? ¿Está a cero o tiene deuda?

Algún dinerillo debemos, es cierto, pero esperamos que no sea preocupante. Arrastramos una pequeña deuda que empezó precisamente la temporada del ascenso a Segunda RFEF, cuando se alargó tanto la competición. Terminamos el 22 de junio, estuvimos un mes y medio más compitiendo y ahí se generó una pequeña deuda que aún sigue coleando. Espero que entre este año y el que viene podamos liquidarla.

Las instituciones tendrán que poner bastante, por lo que se intuye en clubs modestos como el Coria.

Esperamos que sí. Por lo que nos han dicho, las instituciones se van a estirar. Nosotros no pedimos solo la ayuda económica de las subvenciones de todos los años, sino que ahora tenemos que hacer mejoras en el campo: las plataformas de televisión, el mantenimiento del césped, el aumento del aforo, la iluminación… Ahí es donde necesitamos que se hagan cargo de una buena parte de esos gastos. Por lo que nos dicen, no va a haber problema. Además, por los hechos recientes de la temporada pasada, con el ascenso del Cacereño, al que también se ayudó mucho, creo que si al Cacereño se le ayudó, al Coria se le debe ayudar igualmente.

Este año Aurelio Gutiérrez se va a quedar sin vacaciones...

Probablemente, pero las disfrutaré aquí, en mi casa, con mi familia. Y las vacaciones las tendremos a lo largo del año viajando con el equipo.

A por 1.200 abonados

¿Con cuántos abonados cuenta el Coria para la próxima temporada?

Es complicado. Queremos sacar esta semana la campaña de abonados. Este año hemos tenido 800. Doblarlo sería una locura y no creo que lleguemos, pero si alcanzáramos los 1.200 o 1.300 sería un buen número. Lo ideal sería doblarlo e irnos a unos 1.500, pero es complicado.

Dijo en este diario hace un par de meses: “¿Y por qué no aspirar al sobresaliente?”. Y así fue. Parece que lo vio antes que nadie.

Ya se venía haciendo una buena campaña, los chavales llevaban buena dinámica y al final faltaba poner la guinda al pastel. Creo que la han puesto. Y no ya con un sobresaliente, sino con una matrícula de honor.

¿No le da miedo a Aurelio Gutiérrez teniendo en cuenta que no es un empresario con dinero, sino un enfermero?

No, la verdad que no. Somos de los pocos clubes que quedan de los antiguos, como los conocimos al principio, sin una persona importante ni un gran inversor detrás. La verdad es que nos ha ido muy bien así siempre y estamos muy felices y contentos de ser nosotros quienes dirigimos el club. No hay nadie que, por tener dinero, quiera disfrutar del club por el simple hecho de tenerlo.

Celebrando el ascenso. / Cedida por Aurelio Gutiérrez

¿Ha pensado el Coria en convertirse en Sociedad Anónima Deportiva?

En principio no, aunque alguna vez se ha hablado. Se han comentado distintas posibilidades, como buscar inversores, pero la forma de trabajar que llevamos haciendo desde hace 15 años nos está resultando. Lo llevamos bien y, en principio, no tenemos pensado hacer ningún cambio.

El joven director deportivo

Hablando de cercanía, ¿cómo es posible que su sobrino, Alfonso Gutiérrez, con solo 22 años, haya sido el director deportivo de dos ascensos sorprendentes?

Alfonso es muy vivo, muy vivaracho, como se suele decir por aquí. Y ha tenido al lado un cuerpo técnico que creo que le ha enseñado mucho. Juntos, tanto él como el cuerpo técnico, han formado un grupo muy compacto y han sido capaces de hacer cosas muy grandes con un presupuesto muy pequeño.

Nadie duda, casi él tampoco, de que Rai será renovado. Él comentaba en la entrevista publicada en este diario hace unos días que esta semana iban a hablar.

Sí, creo que seguramente hablaremos el martes. Por nuestra parte no tenemos ninguna duda. Lo que queremos es que Rai continúe. Nosotros ya dimos el paso en Segunda Federación de ir a buscarlo porque era el perfil que nos gustaba. Ya lo conocíamos, sabíamos que nos iba a ir bien y no nos planteamos ahora mismo ninguna otra cosa que no sea que Rai continúe en el Club Deportivo Coria.

En lo personal, ¿se le acerca ahora más la gente a Aurelio Gutiérrez que antes?

La gente es agradecida. Te da muchos ánimos, te felicita. Es cierto que normalmente recibimos apoyos y que, cuando la cosa va mal, no solemos recibir muchas críticas. Ahora la gente se te arrima y te dice: “Adelante, os vamos a apoyar, este año hay que hacerse socio”. Todo son felicitaciones y ánimos.

15 años atrás

¿Qué ha cambiado desde que Aurelio Gutiérrez empezó hace 15 años?

Creo que ahora somos un poquito más vivos. Éramos muy inexpertos, entramos siendo mucho más jóvenes y sin saber mucho del tema. Había muchas cosas que desconocíamos, pero ahora ya tenemos bastante conocimiento y muchas más experiencias. Ahora andamos más seguros en cualquier campo y en cualquier aspecto del club. Lo manejamos mucho más y estamos más seguros.

Dígalo en serio: ¿duerme ahora mejor o peor Aurelio Gutiérrez que antes de subir?

Ahora duermo mejor. Te prometo que los últimos 15 días no he pegado ojo. Yo, que soy dormilón, a las cinco de la mañana estaba todos los días despierto. En los últimos días de competición, hasta el partido de la última eliminatoria, no dormía. Ahora ya sí, he vuelto a la senda del descanso. Aunque tenemos encima una buena tostada y muchas cosas que organizar, ya hemos vuelto a la rutina.

¿Hasta cuándo va a estar al frente del Coria?

Hasta que la gente que tengo alrededor me siga apoyando, hasta que los socios sigan dándome su respaldo y hasta que mi familia me lo permita.