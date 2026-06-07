Fútbol sala
Navalmoral, Madroñera, La Garrovilla y Villanueva del Fresno vencen en los Torneos Diputación
Las localidades de Almaraz, Navaconcejo y Talavera la Real fueron las sedes de las finales
Los pabellones de Almaraz, Navaconcejo y Talavera la Real acogieron este fin de semana las finales de los Trofeos Diputación de fútbol sala en las dos provincias extremeñas. En categoría femenina, el Navalmoral FS se proclamó campeón en Cáceres y La Garrovilla hizo lo propio en Badajoz, mientras que en la masculina los títulos fueron para Madroñera, en el torneo cacereño, y Ciudad Villanueva del Fresno, en el pacense.
La competición reunió durante la temporada a 73 equipos extremeños, con alrededor de 700 deportistas. En categoría masculina participaron 60 conjuntos, repartidos a partes iguales entre Cáceres y Badajoz, mientras que en la femenina lo hicieron 13 equipos, siete pacenses y seis cacereños. Los mejores de cada liga alcanzaron unas finales que determinaron a los cuatro campeones del Trofeo Diputación.
Madroñera, campeón y ascenso
El sábado por la tarde, en el pabellón de Almaraz, se disputó la final del XXVI Trofeo Diputación de Cáceres masculino. Madroñera derrotó por 6-2 a Sierra del Aljibe de Aliseda y cerró así una gran temporada, en la que además ha conseguido el ascenso a Tercera División.
El equipo dirigido por Alicia Barrado resolvió la final con tres goles de Javier Carretero, dos de Javier Granado y uno de Iván López. Por Sierra del Aljibe marcaron Rubén Crespo y Luis Rodríguez. Carretero, protagonista con su triplete, recibió además el trofeo al MVP de la final.
En Badajoz, la final masculina se decidió al mediodía del domingo en Talavera la Real. Ciudad Villanueva del Fresno se impuso por 1-4 al Albroksa de Badajoz. Adrián Sánchez adelantó al conjunto de la capital pacense, pero el equipo villanovense remontó con un tanto de Javier Márquez, otro de Francisco Manuel Sánchez y dos goles en propia meta. Los dos finalistas han logrado esta temporada el ascenso a Tercera División.
Cambio de campeonas
También en Talavera la Real se disputó la final femenina de Badajoz, en la que La Garrovilla venció por 5-2 a Ciudad Villanueva del Fresno. El resultado supuso un cambio de campeonas, ya que el pasado año el título fue para el conjunto villanovense, entonces vencedor por 1-2.
Por La Garrovilla, que recientemente perdió la final de la Copa King Long ante San José, marcaron Selene Correa, por partida doble, Yaiza Moreno, Rocío Moreno y Teresa Lara. Los dos goles de Ciudad Villanueva del Fresno los firmó Angélica Díaz.
La última final del fin de semana se jugó el domingo por la tarde en Navaconcejo, donde se decidió el XXII Trofeo Diputación de Cáceres femenino. El Navalmoral FS se impuso por 2-3 a Zarza de Granadilla en un duelo ajustado. Carmen Sánchez y Alejandra Hernández marcaron para el equipo zarceño, mientras que Irene García, Alba García y Mireia Fernández hicieron los goles del campeón moralo.
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