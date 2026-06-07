Fútbol. Fase de ascenso a Tercera
El Quintana y el Guadiana golpean fuera de casa
Respectivas victorias visitantes en la ida de semifinales ante Castuera y Olympic Peleño
Quintana y Guadiana dieron este domingo un paso importante hacia la final por el tercer puesto de ascenso a Tercera Federación. Los dos equipos ganaron a domicilio en los partidos de ida de las semifinales de la repesca de Primera División Extremeña y afrontarán la vuelta con una ventaja valiosa ante sus aficiones.
El Quintana se impuso por 1-3 al Castuera en el partido disputado a mediodía, mientras que el Guadiana venció por 1-2 al Olympic Peleño en el encuentro de la tarde. El nexo común de la jornada fue claro: ganaron los visitantes y los dos dejaron muy bien encaminada la eliminatoria, aunque todavía quedan noventa minutos para confirmar su presencia en la final.
Segunda oportunidad
Tanto Quintana como Guadiana llegan a esta repesca después de caer en la eliminatoria de campeones. El Quintana no pudo superar a la Plasencia, mientras que el Guadiana quedó apeado ante el Zafra. Aun así, ambos conservaban esta segunda vía para pelear por el ascenso y no la están desaprovechando.
El Quintana fue el que logró el resultado más amplio. Su 1-3 en Castuera le permite encarar la vuelta con dos goles de ventaja y con la posibilidad de resolver la eliminatoria en casa.
También tomó ventaja el Guadiana, que sacó un triunfo de mucho valor ante el Olympic Peleño. El 1-2 deja algo más abierta la eliminatoria, pero concede al conjunto visitante una posición favorable antes del partido de vuelta.
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