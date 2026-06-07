El Sporting de Portugal revalida su título en el Torneo Internacional de Alburquerque

ue

El Sporting Clube de Portugal se proclamó campeón, por segundo año consecutivo, del Torneo Internacional de Fútbol Base de Alburquerque, que celebró este fin de semana su 28ª edición en el Muncipal Juan José Marmelo.

El conjunto luso se impuso en una intensa jornada deportiva que reunió a 12 equipos y que volvió a consolidar al torneo, conocido como TIFA 2026, como una de las grandes citas del fútbol base en Extremadura. La final dejó como vencedor al Sporting Clube de Portugal y como subcampeón al conjunto extremeño Álex Lombardero Academia de Tecnificación.

El equipo campeón, en plena celebración. / Cedida

Más de 12 horas de fútbol base

La competición comenzó a las 9.00 horas y se prolongó hasta pasadas las 22.00, con más de 12 horas de partidos en las que quedó patente el nivel de las canteras participantes. Junto al Sporting Clube de Portugal y el Real Madrid., tomaron parte algunos de los clubes más destacados del panorama extremeño, como Vedruna de Cáceres, Gévora, Flecha Negra, Academia Extremadura, Don Benito, C.D. Badajoz, Impero de Mérida y el anfitrión, Alburquerque, entre otros.

El torneo volvió a destacar por el ambiente de deportividad, convivencia y promoción del deporte en categorías base, objetivos principales de la organización. También realizaron una notable competición los conjuntos semifinalistas, Real Madrid C.F. y C.P. Flecha Negra de Badajoz.

Reconocimientos individuales

En el apartado de distinciones individuales, el premio al mejor jugador fue para Kevin Puig, del Real Madrid, mientras que el reconocimiento al mejor portero recayó en Diego Henriques, del Sporting Clube de Portugal.

El Torneo Internacional de Fútbol Base de Alburquerque “TIFA 2026” está organizado por la Asociación Deportiva Encina Blanca, con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Alburquerque. La cita forma parte del Circuito Euroace Diversidad Urbana de la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura, cuenta con financiación de la Diputación de Badajoz y tiene como patrocinador principal a la empresa Vestige Castillo de Azagala.