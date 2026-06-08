Ángel Santos y Alejandro Iribas vuelven a reinar en Madrid

El piloto extremeño Ángel Santos y Alejandro Iribas volvieron a brillar este fin de semana en el circuito del Jarama, donde se disputó una nueva cita de Supercars España. La dupla del equipo Chefo Sport by PetroGold fue la que más puntos consiguió en Madrid entre los Ligier, después de firmar un segundo puesto en la primera carrera y conquistar la victoria en la segunda manga.

La prueba se celebró en un ambiente espectacular, con excelente climatología y las gradas del trazado madrileño llenas de aficionados, que disfrutaron de un intenso fin de semana de motor. Chefo Sport by PetroGold alineó tres Ligier JS2R: uno para Gabriel Caçoilo y Máximo Varela, otro para Alba Vázquez y el mítico Txus Jaio, y el tercero para los actuales campeones de Supercars España, Ángel Santos y Alejandro Iribas.

La escuadra afrontaba además un reto añadido, ya que el domingo también competía de forma simultánea en Le Mans, dentro de la Ligier European Series, con dos Ligier JSP4. Pese a esa exigencia, el equipo dejó claras sus intenciones desde los primeros compases del meeting, dominando los tres entrenamientos libres con los Ligier en las tres primeras posiciones de todas las sesiones.

En los entrenamientos clasificatorios, Santos e Iribas consiguieron la segunda posición entre los GTX para la salida de la primera carrera y una cuarta plaza para la carrera del domingo, pese a sufrir un problema mecánico en el segundo entrenamiento clasificatorio.

Podio completo de Chefo Sport

El sábado, Alejandro Iribas tomó la salida desde la segunda posición y consiguió situarse líder entre los GTX en los primeros compases de la carrera. Sin embargo, el alto ritmo y el intenso calor sobre el asfalto del Jarama empezaron a pasar factura a los neumáticos en la segunda parte de la prueba.

Tras el cambio de piloto, Ángel Santos también se mantuvo al frente, pero Gabriel Caçoilo impuso un ritmo muy alto hasta alcanzar al extremeño en las últimas vueltas. Ambos protagonizaron una espectacular batalla cuerpo a cuerpo durante prácticamente una vuelta completa al trazado madrileño, rodando puerta con puerta por las zonas más técnicas y difíciles del circuito y levantando la ovación de los aficionados desde las tribunas.

El vehículo, en plena carrera. / Duaerte Manhita

Bajo la bandera a cuadros, Gabriel Caçoilo y Máximo Varela se hicieron con la victoria, por delante de Ángel Santos y Alejandro Iribas, que fueron segundos. El podio lo completaron Alba Vázquez y Txus Jaio, en una jornada histórica para Chefo Sport by PetroGold, que ocupó los tres escalones del podio con sus Ligier.

Santos e Iribas, en la pelea

La segunda carrera se disputó el domingo a la una de la tarde, también con una elevada temperatura sobre el circuito del Jarama. Ángel Santos tomó la salida y logró escalar de la cuarta a la segunda posición entre los GTX, manteniendo un ritmo constante y evitando entrar en batallas con los Porsche para conservar neumáticos de cara a la segunda parte de la carrera.

Tras el relevo, Alejandro Iribas imprimió un ritmo demoledor que llevó al Ligier de la dupla a colocarse líder entre los GTX. Una posición que ya no abandonaron hasta el final, logrando así su primera victoria de la temporada.

Este triunfo permite a Santos e Iribas escalar hasta la cuarta posición de la clasificación general, a solo ocho puntos del liderato, y volver a meterse de lleno en la pelea por el campeonato después de los problemas sufridos en Portimao.

«De nuevo Jarama nos ha regalado un fin de semana para el recuerdo. Un segundo puesto y una victoria que nos meten en la pelea por el campeonato, resultados que saben a gloria tras los problemas en Portimao. Agradecer a todos los que vinieron a apoyarnos en el circuito, fue mágico. Y ahora a pensar en el siguiente reto, en solo unas semanas llega Vila Real en Portugal, mi primera experiencia en un circuito urbano y además compartiré volante con Gabriel Caçoilo. Estamos deseando ir a toda velocidad por las calles», señaló el piloto extremeño Ángel Santos.

La próxima cita para Ángel Santos será del 9 al 12 de julio en el circuito urbano de Vila Real, en Portugal, una prueba valedera para el Campeonato de Portugal de Velocidad y una auténtica fiesta del motor que reúne a más de 135.000 aficionados en sus calles. Allí, el extremeño compartirá volante con el portugués Gabriel Caçoilo, con el objetivo de volver a demostrar su talento en uno de los escenarios más especiales del calendario.