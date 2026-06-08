Fútbol | Playoff de Ascenso a Segunda Federación
Ávila: «Llevamos la eliminatoria a nuestro terreno»
El entrenador del Badajoz celebró el pase a la final nacional por el ascenso tras eliminar al Moralo y subrayó la importancia del esfuerzo colectivo y la unión con la afición
El Badajoz está a solo dos partidos de lograr el ascenso a Segunda Federación. El conjunto blanquinegro certificó su pase a la final nacional del playoff tras empatar sin goles ante el Moralo en el Nuevo Vivero, haciendo bueno el 0-2 conseguido en la ida en una eliminatoria marcada por la solidez defensiva del equipo de Miguel Ángel Ávila.
Tras el encuentro, el técnico cacereño atendió a los medios de comunicación para analizar el partido y felicitar a sus jugadores por el trabajo realizado. Ávila destacó la dificultad del cruce y la capacidad del equipo para mantener la portería a cero en ambos encuentros, un aspecto que consideró clave para seguir adelante en la lucha por el ascenso.
«Ha sido un partido duro y muy difícil. Sabíamos que el Moralo no iba a cambiar su idea de juego» y añadió que «el equipo ha hecho un gran trabajo porque hemos conseguido no encajar en 180 minutos». El entrenador insistió en que el objetivo prioritario era superar la eliminatoria, algo que el grupo logró pese a no aprovechar las ocasiones generadas.
En su análisis, Ávila valoró también el plan táctico desarrollado y la madurez competitiva del equipo en este tramo decisivo de la temporada. «Supimos sufrir cuando ha tocado, tanto en la ida como en la vuelta» y subrayó que «hemos conseguido llevar la eliminatoria a nuestro terreno».
Sobre el Moralo, el técnico pacense destacó su capacidad para generar juego entre líneas y su dinamismo ofensivo, aunque reconoció que a los de Navalmoral les ha faltado mayor contundencia en los metros finales. «Es cierto que de cara a puerta les cuesta algo más», explicó.
Cuarte, siguiente paso
De cara a la final ante el Cuarte, Ávila ya advirtió de la exigencia del próximo rival, al que definió como un equipo competitivo, con jugadores experimentados y un entrenador joven con ambición. «El primer objetivo es ganar en el Nuevo Vivero por la mayor diferencia de goles posible», señaló, aunque dejó claro que lo fundamental es «pasar la eliminatoria».
En la parte final de su intervención, el técnico quiso poner en valor el ambiente generado en torno al equipo. «Todos nos sentimos muy orgullosos del vínculo que se ha creado entre el equipo y la gente», y concluyó con un mensaje claro de ambición. «Tenemos que dar el máximo para colocar al Badajoz en Segunda Federación. Nos tenemos que dejar el alma por lograrlo».
- JATO desborda Cáceres y 'nos obliga a repensar su futuro
- Portugal vuelve a poner negro sobre blanco la autovía a Monfortinho y Cáceres: la declara 'prioridad
- Cáceres dice adiós a otro histórico de su hostelería
- Guardiola y Nacho Cano lanzan desde Medellín el instituto internacional Extremestiza
- El pequeño pueblo de Cáceres que guarda una fiesta ancestral, ruinas romanas y una patatera única
- Ignacio Iglesias, el joven de Plasencia que se ha quedado en Extremadura de la mano de Atrio
- Descubren en Cabezabellosa un tesoro de lagares rupestres con usos desconocidos
- La influencer Zulema Romero, fichaje de María Guardiola, renuncia al acta de diputada en la Asamblea de Extremadura