La Baja TT celebra diez años con Badajoz como epicentro

La Baja TT Dehesa Extremadura alcanzará este año una cifra simbólica con la celebración de su décima edición. La prueba internacional de rally todoterreno regresará a Badajoz entre los días 18 y 20 de junio consolidada como una de las competiciones de referencia del motor en la Península Ibérica y con la previsión de reunir a unos 30.000 espectadores a lo largo de todo el fin de semana.

La presentación oficial tuvo lugar este lunes en el Hotel Turia, donde organizadores e instituciones destacaron el crecimiento experimentado por una cita que ha logrado situar a Extremadura dentro de los principales calendarios nacionales e internacionales de la especialidad. El antiguo recinto ferial de Badajoz volverá a convertirse en el centro de operaciones de la prueba, acogiendo tanto el parque cerrado como la zona de asistencia de los equipos.

Una edición simbólica

La décima edición supone un punto de inflexión para una competición que ha ido ganando peso año tras año. Los organizadores subrayan que este aniversario consolida el proyecto como un referente estable dentro del motor internacional, con capacidad para atraer tanto a pilotos profesionales como a aficionados de toda Europa.

El presidente del Motor Club Villafranca, Pedro Pecero, recordó durante la presentación la evolución de una prueba nacida con la intención de convertirse en un referente del motor. Según explicó, el objetivo inicial era aprovechar el potencial del territorio extremeño para desarrollar un evento capaz de atraer participantes de primer nivel.

Recorrido internacional y calendario mundial

El recorrido contará con cerca de 460 kilómetros cronometrados distribuidos entre caminos y pistas de Extremadura y Portugal. Además de una etapa prólogo entre Badajoz y Campo Maior, la competición será puntuable para el Campeonato del Mundo FIM Bajas, la Copa de Europa FIM Bajas, el Campeonato de España de Rallyes Todoterreno y el Campeonato de España de Raids TT.

Desde la Real Federación Española de Automovilismo, Juan Estévez destacó la importancia de alcanzar una décima edición y subrayó la personalidad propia que ha adquirido la competición gracias al entorno natural de la dehesa extremeña. También reconoció el papel fundamental de voluntarios, cuerpos de seguridad y personal de organización.

Impacto económico y proyección regional

Las instituciones coincidieron en resaltar el impacto económico y turístico del evento. Tanto la Diputación de Badajoz como el Ayuntamiento y la Junta de Extremadura pusieron en valor la capacidad de la prueba para atraer visitantes, dinamizar la actividad en numerosos municipios y proyectar la imagen de la región más allá de sus fronteras.

Noticias relacionadas

Una década después de su llegada a Badajoz, la Baja TT Dehesa Extremadura afronta una nueva edición convertida en uno de los grandes acontecimientos deportivos del calendario extremeño.