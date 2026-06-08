Las Hurdes acogerá el Campeonato de España de Kilómetro Vertical y la final de la Copa de España

Ladrillar volverá a situarse el próximo 25 de octubre en el mapa nacional de las carreras por montaña con la celebración de una doble cita deportiva de primer nivel: el Campeonato de España de Kilómetro Vertical por Clubes y la prueba final de la Copa de España de esta modalidad.

La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, FEDME, vuelve así a confiar en Extremadura y, de manera especial, en la comarca de Las Hurdes, que ya fue escenario en 2022 del Campeonato de España Individual y por Selecciones Autonómicas.

El epicentro de la competición será el Kilómetro Vertical de Las Hurdes-Tío Picho, una prueba que alcanza este año su duodécima edición y que se desarrollará en el entorno de la Sierra de la Grajera, en Ladrillar.

Un recorrido extremo

La carrera presenta uno de los trazados más exigentes de la región, con 1.015 metros de desnivel positivo en apenas 3,5 kilómetros. El recorrido parte de la piscina natural de Ladrillar, situada a unos 600 metros sobre el nivel del mar, y asciende hasta el cerro Rongiero, cima de la comarca hurdana, a 1.627 metros de altitud.

El enclave, situado entre Las Batuecas-Sierra de Francia y Las Hurdes, ofrece un escenario especialmente adecuado para este tipo de pruebas por su fuerte desnivel en corta distancia, además de su atractivo paisajístico.

Junto a la prueba principal, la organización ha previsto otras modalidades para favorecer la participación de deportistas y aficionados. Habrá un Medio Kilómetro Vertical, de 1,5 kilómetros y 400 metros positivos, y una ruta senderista, de 7 kilómetros y 450 metros de desnivel positivo.

Impulso deportivo y turístico

La inclusión de la cita en el calendario nacional garantizará la llegada de corredores procedentes de distintos puntos del país, lo que supondrá un impulso económico para la comarca y un escaparate para el turismo deportivo en Las Hurdes.

Las inscripciones podrán realizarse a través de la web de la federación, fedme.es/inscripciones, en dos plazos: del 8 de junio al 15 de octubre y del 16 al 19 de octubre. Toda la información de la prueba estará disponible también en la página de la organización, www.adiesgm.es.

Cartel del evento. / .

El Kilómetro Vertical de Las Hurdes-Tío Picho está organizado por la Agrupación Deportiva del Instituto de Educación Secundaria Gregorio Marañón, que destaca el papel de su comunidad educativa. Madres, padres, alumnado, profesorado y vecinos de la comarca colaboran de forma desinteresada para hacer posible el evento.

La prueba cuenta además con el apoyo de la Federación Extremeña de Deportes de Montaña y Escalada, la Dirección General de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Ladrillar, la Casa de la Miel de Tío Picho y distintas entidades y colectivos locales, que trabajarán para que la cita vuelva a ser un referente nacional de las carreras verticales.