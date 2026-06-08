Fútbol. Primera Federación
Jota López, primer fichaje del Mérida
El centrocampista, que llega como sub-23, ha sido un jugador importante en el Unionistas de Salamanca
Tras el final de la temporada, el Mérida ha anunciado bajas y renovaciones y se espera que no hayan acabado ninguno de los capítulos. Sin embargo, ya ha llegado el momento del primer fichaje, Jota López (Vera, Almería, 7 de noviembre de 2002). Procedente del Unionistas, donde ha tenido un gran protagonismo, habiendo disputado 37 partidos, 32 como titular, consiguiendo un gol y tres asistencias.
El centrocampista andaluz ha sido una de las grandes piezas del equipo salmantino que comenzó el curso como candidato al descenso y terminó clasificándose para la Copa del Rey y luchando hasta la penúltima jornada por la quinta plaza.
Ascenso anterior
Antes estuvo en el Ceuta, con el que consiguió el ascenso a Segunda División disputando 21 encuentros.
Este futbolista, que ya no es sub-23, "joven y habilidoso”, según indica el comunicado romano, mostró su calidad en el último partido de la temporada en el Romano José Fouto, desde la posición de mediocentro, aunque tiene experiencia en posiciones más adelantadas, por lo que también podría ocupar una de las de la línea de tres mediapuntas que suele utilizar Fran Beltrán en su dibujo táctico.
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