Rai-Coria, camino de la continuidad 'plena' de los banquillos extremeños en Primera Federación

La más que previsible renovación de Raimundo Rosa, ‘Rai’, por el Coria completaría el pleno de continuidad en los banquillos extremeños de Primera Federación. El Cacereño, con Julio Cobos; el Mérida, con Fran Beltrán; y el Extremadura, con David Rocha, ya han apostado por mantener a sus entrenadores. Todo apunta a que el club celeste seguirá el mismo camino con el técnico cacereño, pendiente solo de una reunión con el presidente, Aurelio Gutiérrez, ‘Lely’, prevista en principio para este martes.

El Coria y Rai están condenados a entenderse. No hay firma todavía, pero sí una voluntad compartida que deja la renovación del técnico en el banquillo celeste más que encarrilada. La cita entre entrenador y presidente debe servir para poner negro sobre blanco una continuidad que las dos partes desean y que nadie dentro del club parece discutir después del histórico ascenso a Primera Federación.

Reunión decisiva

Rai ya dejó claro hace unos días, en una entrevista en este diario, que su deseo era seguir. “Ojalá pueda seguir en el Coria en Primera Federación”, afirmó el entrenador, que admitió que todavía no había firmado, pero que confiaba en alcanzar un acuerdo. “Tenemos una reunión la semana que viene y confío en que lleguemos a un acuerdo y podamos continuar, porque al final es un premio para nosotros”, señaló entonces. Su mensaje fue prudente, pero también inequívoco: quiere disfrutar con el Coria del salto de categoría que acaba de conquistar.

La respuesta del club ha ido en la misma dirección. Lely, presidente de la entidad celeste desde hace 15 años, fue incluso más contundente al referirse al futuro del entrenador. “Por nuestra parte no tenemos ninguna duda. Lo que queremos es que Rai continúe”, aseguró el dirigente en otra entrevista publicada por este diario. El presidente recordó además que el club ya fue a buscarlo en Segunda Federación porque era “el perfil” que les gustaba, porque ya lo conocían y porque sabían que podía encajar en la forma de entender el fútbol y la gestión del Coria. “No nos planteamos ahora mismo ninguna otra cosa que no sea que Rai continúe en el Club Deportivo Coria”, remató.

La renovación, por tanto, aparece como el primer paso lógico del nuevo Coria de Primera Federación y como una decisión en línea con la tendencia de los otros representantes extremeños de la categoría. La estabilidad en los banquillos será una de las notas comunes del fútbol regional en una temporada histórica, con cuatro equipos de la comunidad en la tercera categoría nacional.

Competir desde la humildad

El club afronta un salto enorme en exigencia económica, organizativa y deportiva, con un presupuesto que superará el millón de euros, obras y adaptaciones pendientes en La Isla y la necesidad de competir probablemente con uno de los recursos más modestos de la categoría. En ese escenario, la continuidad de Rai no solo responde al premio deportivo por el ascenso, sino también a una idea de estabilidad. El Coria quiere crecer sin perder su identidad.

Rai también tiene claro el reto. El entrenador asume que el Coria tendrá que moverse “dentro de la humildad del club” y que seguramente contará con “el presupuesto más bajo de la categoría”, pero defiende que el equipo debe competir. Esa palabra, competir, ha sido una de las claves de su discurso y también de la temporada. El propio técnico recordó que el Coria ya ha peleado este curso contra equipos de más presupuesto que se han quedado por el camino. “Al final, en el campo juegan once contra once”, resumió.

La historia reciente le da argumentos. Rai cumple dos años en esta segunda etapa al frente del Coria y el balance no puede ser más positivo. Llegó para mejorar, consolidar y elevar el nivel de un equipo que la temporada anterior había sido séptimo, y ha terminado conduciéndolo hasta la tercera categoría del fútbol español. El ascenso, impensable al inicio del curso incluso para sus protagonistas, se fue construyendo desde una regularidad notable: el Coria estuvo 25 de las 34 jornadas en puestos de ‘playoff’ y acabó culminando la obra en una fase de ascenso en la que el equipo compitió con personalidad, madurez y fe.

Por eso la reunión tiene más pinta de trámite importante que de negociación incierta. Quedan por concretar las condiciones, el marco deportivo y los recursos con los que se podrá afrontar el estreno en Primera Federación, pero el punto de partida es claro: Rai quiere seguir y el Coria quiere que siga. En un verano que se presenta intenso para la entidad, con el presupuesto, el campo, los abonos y la plantilla sobre la mesa, la continuidad del entrenador aparece como una de las decisiones más naturales.

El ascenso ha colocado al Coria entre los 80 mejores equipos de España y ha abierto una etapa desconocida para el club. Lely habla de “bendito problema” y Rai de “premio”. Ambos coinciden también en la palabra que debe sostener el futuro inmediato: humildad. La misma que ha acompañado al Coria hasta aquí y la misma con la que el técnico cacereño aspira a competir en Primera Federación. Falta la firma, pero todo apunta a que Rai seguirá siendo el encargado de dirigir ese desafío desde el banquillo de La Isla.