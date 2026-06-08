La Sierra de Gata ya corre hacia su primera Ultra 100K

La Sierra de Gata ya mira a 2027 con un nuevo reto deportivo en el horizonte. La Ultra 100K Sierra de Gata celebrará su primera edición el 10 de abril de 2027 con la ambición de convertirse en una cita de referencia para el trail running en Extremadura y en el oeste peninsular. La prueba contará con una modalidad ultra de 100 kilómetros y otra trail de 20 kilómetros.

El proyecto fue presentado oficialmente en el Centro Social Integrado de Perales del Puerto, ante representantes institucionales, empresas colaboradoras, clubs deportivos, medios de comunicación y aficionados a las carreras de montaña. La organización dio a conocer la filosofía de la prueba, el recorrido oficial y el documental de la llamada Edición 0, una experiencia previa que permitió completar los 100 kilómetros del trazado para comprobar la viabilidad de la futura competición.

Un proyecto con sello local

Detrás de la iniciativa se encuentra David Chorro, preparador físico natural de Perales del Puerto y con trayectoria en el deporte de alto rendimiento. Entre otras experiencias, formó parte del equipo de trabajo del Real Madrid de la Décima Copa de Europa. Ahora, Chorro impulsa desde su tierra una carrera que busca unir deporte, naturaleza y promoción comarcal.

Cartel de la prueba. / Cedida

La organización subraya que la Ultra 100K Sierra de Gata nace con una identidad propia y con una vocación que va más allá de la competición. «Queremos que quienes participen no solo vengan a correr, sino a descubrir Sierra de Gata, sus pueblos, sus senderos históricos y la autenticidad de un territorio único», destacaron durante la presentación.

Deporte y territorio

La prueba recorrerá algunos de los enclaves más emblemáticos de la comarca cacereña y pretende convertirse también en una herramienta de dinamización para los pueblos de la zona. La llegada de corredores, acompañantes y visitantes puede suponer un impulso para alojamientos, hostelería, empresas locales y servicios vinculados al turismo activo.

Las inscripciones ya están abiertas a través de la web oficial www.ultra100ksierradegata.com. También se puede seguir la evolución del proyecto en Instagram, en la cuenta @ultra100ksierradegata. La cuenta atrás para el 10 de abril de 2027 ya ha comenzado.